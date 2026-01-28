【ラグビー・リーグワン】大学ラグビーの勇士が続々新加入！　クボタスピアーズには立命館大・島正輝主将　花園近鉄ライナーズには東海大・薄田周希主将ら４人の選手　レッドハリケーンズは明治大・東海隼選手ら５人が新加入　京産大・伊藤森心主将はウォーターガッシュへ

７年ぶりに大学選手権を制した明治大学・平翔太主将の三菱重工相模原ダイナボアーズ入り。準優勝の早稲田大学・野中健吾主将の東京サントリーサンゴリアス、天理大学を関西王者に導いた上ノ坊駿介主将のコベルコ神戸スティーラーズ入りと大学ラグビーで活躍した選手たちの新加入が続々と発表さているラグビーリーグワン。



先週後半から今週にかけても５チームが新加入選手を発表、関西の２チーム、花園近鉄ライナーズとレッドハリケーンズ大阪にも期待の新戦力が加わりました。





▼クボタスピアーズ船橋・東京ベイに立命館大学・島正輝選手ら４人加入１月２３日（金）に新加入選手を発表したのは、昨シーズンはあと１歩のところで優勝を逃したものの今シーズンも好調をキープしているクボタスピアーズ船橋・東京ベイ。主将として立命館大学に初めてのタイトル「関西大学ラグビー春季トーナメント」での優勝をもたらした島正輝選手、東洋大学でＦＷリーダーを務めた栗原大地選手、大学選手権の決勝戦でも安定したパフォーマンスで明治大学の大学日本一に貢献した利川桐生選手、柴田竜成選手の４人の選手が加わりました。立命館大学ではＮＯ８として活躍も、リーグワンではフッカーに挑戦する島選手は、「新たなポジションでチャレンジする機会をくださったチーム関係者の皆さまに感謝しています。レベルの高い環境で多くのことを学び、チームの優勝に貢献できるよう日々精進していきます。オレンジアーミーの皆様、よろしくお願いします」と決意を語りました。▼レッドハリケーンズ大阪に５人新加入同じ２３日、５人の新加入選手を発表したのが、大阪をホームタウンとするレッドハリケーンズ大阪。明治大学の優勝メンバーの１人である東海隼選手、京都産業大学のトライゲッター小林修市選手、帝京大学のＳＨ・赤迫幸知選手、立命館大学のＬＯ・石橋隼選手、成蹊大学では主将として、そしてＳＯとしてチームをリードした菊本有真選手が新戦力として加わりました。大学では関東で活躍も、京都出身で再び関西のチームに所属する東選手は、「歴史と伝統のあるレッドハリケーンズの一員としてプレーできることを大変光栄に思います。これまで支えてくださった多くの方々への感謝を胸に、全力でプレーし、チームの勝利に貢献していきます」とコメントしています。▼花園近鉄ライナーズに加入した選手は４人週が明けて１月２７日（火）には、ディビジョン２を舞台に戦う関西のもう一つのチーム、花園近鉄ライナーズが４人の新加入選手を発表しました。今シーズンでのディビジョン１への復帰が使命の名門チームには、京都産業大学でゲームメイクの中心を担った吉本大悟選手、東海大大阪仰星高校出身で東海大学でも主将としてチームをリーグ優勝に導いた薄田周希選手、流通経済大のＰＲ・長田士導選手、関西大学では副将を務めた崎田士人選手とライナーズらしい責任感の強い熱いハートをもった選手が集まりました。▼狭山セコムラガッツとクリタウォーターガッシュ昭島あわせて１１人加入同じ２７日には、現在はディビジョン３に所属する狭山セコムラガッツとクリタウォーターガッシュ昭島が新加入選手を発表。ラガッツには、Ｕ２３日本代表にも選出された実績を持つ天理大学のＮＯ８・木下颯選手ら３人の選手が、ウォーターガッシュには主将として抜群のリーダーシップで京都産業大学を大学選手権ベスト４に導いた伊藤森心選手ら８人の選手が新戦力として加わりました。１１人の選手は、いずれも大学在学中に出場可能なアーリーエントリーの選手として登録されたことが発表されています。▼リーグＯＮＥへの新加入が発表された選手（１月２３日〜２７日発表分）（氏名 在籍校 ポジション）＊クボタスピアーズ船橋・東京ベイ島正輝（立命館大学） ＨＯ栗原大地（東洋大学） ＬＯ／ＦＬ利川桐生（明治大学） ＦＬ柴田竜成（明治大学） ＳＨ＊レッドハリケーンズ大阪石橋隼（立命館大学） ＬＯ赤迫幸知（帝京大学） ＳＨ菊本有真（成蹊大学） ＳＯ東海隼（明治大学） ＷＴＢ小林修市（京都産業大学） ＷＴＢ＊花園近鉄ライナーズ長田士導（流通経済大学） ＰＲ薄田周希（東海大学） ＦＬ吉本大悟（京都産業大学） ＳＯ／ＣＴＢ崎田士人（関西大学） ＳＯ／ＦＢ＊狭山セコムラガッツ木下颯（天理大学） ＮＯ８武智成翔（帝京大学） ＳＨ田中大誠（法政大学） ＣＴＢ＊クリタウォーターガッシュ昭島湯浅大心（筑波大学） ＰＲ八尾太介（名古屋学院大学） ＨＯ楠大輝（近畿大学） LＯ伊藤森心（京都産業大学） ＦＬ内藤基（青山学院大学） ＦＬ山口竜誠（帝京大学） ＮＯ８小山田裕悟（法政大学） ＳＨ桃田涼平（同志社大学） ＷＴＢ