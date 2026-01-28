関大幼稚園に侵入し園児ら追いかけ…　現行犯逮捕された男が“大麻を使用”と供述　確保時に支離滅裂な言動　他の薬物を使用の可能性も捜査

大阪府吹田市の関西大学幼稚園に男が侵入し、園児らを追いかけるなどした末に現行犯逮捕された事件で、男が「大麻を使用していた」と供述していることが分かりました。警察は、他の薬物を使用していた可能性も視野に、慎重に捜査しています。



建造物侵入容疑で現行犯逮捕された住居・職業不詳の松本勇樹容疑者（３４）は、１月２７日午後０時４０分ごろ、関西大学幼稚園（大阪・吹田市）に無断で侵入した疑いがもたれています。



松本容疑者は外周の植え込みの隙間から侵入し、園児３人と女性職員（５０代）が逃げ込んだ部屋まで追いかけ、数分間にわたって女性職員を後ろから羽交い絞めにしたといいます。その後、駆けつけた警察官らに取り押さえられました。



女性職員や園児らにケガはありませんでした。



その後の捜査で、松本容疑者は「大麻を使用していた」と供述しているということです。



松本容疑者は取り調べに対し容疑を認めていますが、確保時に激しく抵抗し支離滅裂な言動をしていたことから、警察は他の薬物を使用していた可能性も視野に、慎重に捜査を進めています。