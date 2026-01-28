俳優の岩城滉一（74）が28日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。若手時代の苦しい生活を振り返った。

妻でタレントの結城アンナとそろって登場。岩城が結城と出会ったのは、結城が「15、6」歳の頃で「もうそりゃね、見たことねえなと思いましたね」と美しさに驚いたと証言した。

司会の黒柳徹子が「アンナさんは20歳の時にもうお子さんを身ごもった。早かったね、随分」と続けると、結城は「そうですね」と回顧した。

黒柳は「お金がなかったんでしょ、その頃」と尋ね、岩城は「そりゃ一生懸命働きましたよ」と言い切った。

黒柳は岩城が大ヒットドラマ「北の国から」に出演した当時にも「まだお金の工面をしてたんだって」と質問。岩城は「そういう時期もありましたね。行くと何カ月も行くんですよ、北海道に（ロケで）」と言い、「その間、お金どうすんの？っていう。支払われるのが毎月じゃないんで。だからそれを埋めなきゃいけないじゃないですか」と説明した。

結城は「いろいろ物を持って売ったりだとか、借りたりとかしてました。（岩城が）北海道にいるときには」と懐かしんだ。

岩城は「そういうことを言わない人なんで」知らなかったと語り、黒柳は「理想的だね。旦那さんさあ、男らしくてハンサムで」とうっとりと話した。