タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が28日までに自身のインスタグラムを更新。10月の誕生日旅行で米ラスベガスの人気の大型シアター「スフィア」を訪れたことを報告し、タレントで夫の大倉士門（32）とのツーショットを公開した。

「10月の誕生日旅行思い出たち。LAからラスベガス移動して、すぐ向かったのがド派手な球体で有名なスフィア」と「スフィア」に行ったことを報告。巨大な球体型の施設を背にした写真や、夫・大倉とのツーショットなどを公開した。

「もちろん英語での上映でだけど英語苦手なあたしでも引き込まれる演出と規模感で終始圧巻！！演出で上から落ちてきたりんごgetできたのが地味に嬉しい」と観劇を振り返った。「開演前の渋滞が凄くてギリギリ1分前とかに着いたから、行く方は余裕を持って行くことをオススメします！笑」と反省をつづり、アドバイスを送った。

これに、元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が反応し、「同じ顔圧」とコメント。みちょぱも「顔圧」と泣き笑いする絵文字を添えて、丸山のコメントに返信した。

フォロワーからは「ステキなご夫婦」「2人ともかわいい」「お似合い」などの声が寄せられた。