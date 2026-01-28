原田龍二、妻＆子どもと一緒に“水戸黄門”里見浩太朗と再会「いい笑顔」「素敵な写真ですね」 20年近く“家族ぐるみ”の付き合い続く
俳優・原田龍二（55）の妻でタレントの原田愛が27日、自身のインスタグラムを更新。「先日のこと,里見浩太朗さんと久しぶりに家族全員揃ってお会いしました」と報告し、長男＆長女を含めた原田一家4人と俳優・里見浩太朗（89）の記念ショットを公開した。
【写真】「いい笑顔」「素敵な写真ですね」里見浩太朗＆原田龍二ファミリーの再会ショット
龍二と里見は、国民的人気を誇った時代劇シリーズ『水戸黄門』（TBS系ほか）で共演。里見は5代目・黄門役（02年〜）を、龍二は5代目・助さん役（03年〜）を務めた。連続ドラマとしての放送が終了した後もスペシャルドラマ、舞台版でも共演し、その付き合いは長い。里見とは“家族ぐるみ”で付き合いがあり、この日は里見夫妻、原田一家で食事に出かけたようだ。
これまでもよく食事に出かけていたほか、京都でのドラマの撮影中はよく現場に遊びに行っており、「息子は物心つく前から 娘は水戸黄門の撮影会中、京都で生まれたので 生まれた時から可愛がっていただいています」と愛。
「里見さんが娘の事を さくらこっちへおいでなんて話かけたら息子が 呼び捨てするな！って怒った」という、京都での撮影中のエピソードも紹介し、「語り継がれてます」と楽しげにつづった。
続けて「本当に昨日のことのように思い出しますが もうあれから20年近くも経っているなんて 長い時間が経っても変わらない里見ご夫妻 恐れ多いですが,私達も見習って元気に若々しくゆきたいです」と尊敬の念を示し、「今でもこうして時々お誘い下さりいつも子供達のことも励ましてくれます 大切な時間です ありがとうございました」と感謝していた。
コメント欄には「みなさん、いい笑顔です 素敵な関係ですね」「みなさん楽しそうですね 里見浩太朗さんお変わりなくてよかったです」「素敵な写真ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
