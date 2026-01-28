フォーリンラブ・バービー発案「PEACH JOHN」新作一挙公開 “クイーンブラ”＆滝汗対策タンクトップ登場
お笑い芸人・フォーリンラブのバービーが手がける、PEACH JOHNとのコラボブランド「LuhuL dada（ルフルダダ）」から、新作コレクションが2月4日に発売される。発売に先立ち、グラビアアイドル・タレントの風吹ケイをゲストに迎えた新ビジュアルが28日、一挙公開された。
【写真】新作登場…激汗OK！汗取りレスキュータンクトップを紹介するバービー
「LuhuL dada」は「気高いおっぱい」をコンセプトに、バービーが“自分自身を好きになる下着を届けたい”という想いを込めて展開してきたコレクション。今回の新作では、発売以来支持を集めてきた「クイーンブラ」の新デザインをはじめ、新型ブラジャー、さらに汗の悩みに寄り添う高機能タンクトップなど、実用性と遊び心を兼ね備えたラインナップがそろった。
ビジュアルのテーマは、バービーのデザインインスピレーションでもある「自然への回帰」。自然体でしなやかな強さを持つ風吹が、コレクションの世界観を体現している。
人気シリーズの新作「クイーンブラ レースは私を語らない、私の輪郭をなぞるだけ」は、波や地層を思わせるウェーブ柄のオリジナルレースを採用。超脇高設計のサイドベルトで脇をすっきり整えながら、ソフトワイヤー仕様で快適な着け心地を実現する。サイズ別に設計されたモールドカップにより、C〜Hカップ、アンダーバスト65〜90まで幅広く対応する。
新たに登場する「自由のブラ だって好きなんだもん」は、スカーフ柄風プリントと配色レースを組み合わせた華やかなデザイン。やさしくバストを支える設計で、自然なボリューム感と美しい谷間を演出する。こちらも豊富なサイズ展開が特徴だ。
さらに注目されるのが、汗対策に特化した「激汗OK！汗取りレスキュータンクトップ」。トップスの下に仕込むことで汗ジミや不快感を軽減し、服を着たまま脱げる構造も採用。M/L〜4L/5Lまでのサイズ展開で、多様な体型に寄り添う。
バービーならではの視点とユーモアを随所に散りばめながら、機能性と前向きなメッセージを融合させた「LuhuL dada」。新作コレクションは、自分らしさを肯定する一歩を後押しする存在となりそうだ。
【写真】新作登場…激汗OK！汗取りレスキュータンクトップを紹介するバービー
「LuhuL dada」は「気高いおっぱい」をコンセプトに、バービーが“自分自身を好きになる下着を届けたい”という想いを込めて展開してきたコレクション。今回の新作では、発売以来支持を集めてきた「クイーンブラ」の新デザインをはじめ、新型ブラジャー、さらに汗の悩みに寄り添う高機能タンクトップなど、実用性と遊び心を兼ね備えたラインナップがそろった。
人気シリーズの新作「クイーンブラ レースは私を語らない、私の輪郭をなぞるだけ」は、波や地層を思わせるウェーブ柄のオリジナルレースを採用。超脇高設計のサイドベルトで脇をすっきり整えながら、ソフトワイヤー仕様で快適な着け心地を実現する。サイズ別に設計されたモールドカップにより、C〜Hカップ、アンダーバスト65〜90まで幅広く対応する。
新たに登場する「自由のブラ だって好きなんだもん」は、スカーフ柄風プリントと配色レースを組み合わせた華やかなデザイン。やさしくバストを支える設計で、自然なボリューム感と美しい谷間を演出する。こちらも豊富なサイズ展開が特徴だ。
さらに注目されるのが、汗対策に特化した「激汗OK！汗取りレスキュータンクトップ」。トップスの下に仕込むことで汗ジミや不快感を軽減し、服を着たまま脱げる構造も採用。M/L〜4L/5Lまでのサイズ展開で、多様な体型に寄り添う。
バービーならではの視点とユーモアを随所に散りばめながら、機能性と前向きなメッセージを融合させた「LuhuL dada」。新作コレクションは、自分らしさを肯定する一歩を後押しする存在となりそうだ。