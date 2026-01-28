タレントの北斗晶が26日に自身のアメブロを更新。演歌歌手の坂本冬美のデビュー40周年記念コンサートを訪れ、本人と対面した際のエピソードをつづった。

この日、北斗は「なんと〜 今日は我が家の近く 埼玉県越谷市に坂本冬美ちゃんがデビュー40周年記念コンサートで来てくれました〜」と報告。続けて、「次男が80年代とかの歌が大好きで 冬美ちゃんの歌は、うちの中で良くガンガンかかってるので… ほぼ、聴いたことがあるセトリで最高でした〜」と満足げにコンサートを振り返った。

坂本との関係については「LINEの交換をさせてもらってやり取りはしてるけど 会うのは今日が初めてと言う なんとも不思議なお友達」と説明。その後、「ざっくばらんで気さくでとっても綺麗で見たまんまの人でした」とコメントし、坂本と夫でタレントの佐々木健介、北斗、次男の4人の集合ショットを公開した。

さらに坂本に会った次男の様子については「緊張でガチガチ」だったとコメント。続けて、「そりゃ〜そうだよね 一度、1人で冬美ちゃんのコンサートも観に行って、私とはビルボードに観に行った事があります。うちの中で、1番冬美ちゃんのコンサートに行ってるのは22歳の次男です」と緊張の理由を明かした。

また、直接対面した坂本に対し「顔が…小さすぎる〜」「綺麗すぎる〜」とその美貌に驚愕した様子を見せた。コンサートについては、「美しく、歌も皆さんご存知のように素晴らしく セトリの中で、ちょっとほろっとくる場面もありで…」「トークも最高に面白くて最高でした」と大絶賛した。