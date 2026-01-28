０１年に放送されたフジテレビ系月９ドラマ「アンティーク〜西洋骨董洋菓子店〜」がフジテレビ関東ローカルで再放送されているが、２８日放送回では、子役時代の元アイドルが登場する伝説回で、ネットも沸騰した。

ケーキ店「アンティーク」にある女性がやってくる。「星のケーキ」を注文していた女性だったが、その女性は入院中の娘のそのケーキをみせたところ「何かイメージが違うというか、思っていたのとは違うみたいで…。失礼かとは思ったんですが」と娘から拒否されたため、もう一度「星のケーキ」を作って欲しいと依頼する。

せめてなにかヒントを…とオーナーの圭一郎（椎名桔平）は女性に聞くも、「娘は違うというばかりで」と、具体的なデザイン指示はなし。それでもアンティークは星のケーキを引き受ける。

２回目のケーキも「違う。こんなんじゃない」と拒否する娘・加世子。この入院中の女の子を演じたのが、元ＡＫＢ４８の大島優子だった。放送時の２００１年は１３歳。大きな瞳などは今と代わらず。ネットでも「大島優子、小学生のときから変わらなくない？」「大島優子ちゃんの子役時代もかわいい」「子役の子、大島優子に似てるなーと思ったら大島優子だよ」「大島優子出ててビックリ！」「子役時代も抜群にかわいい」など話題となっていた。