昨秋にソフトバンクからドラフト１位で指名されたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、オンラインで取材に応じ、憧れのメジャーへの思いや、岩手・花巻東高OBでメジャーで活躍する偉大な先輩２人の存在についても言及した。

昨年末には帰省した際に岩手・花巻東高OBでエンゼルスの菊池雄星投手と再会しており、「雄星さんにも貴重なお時間をいただいて、お会いさせていただき、お話しさせていただいた。雄星さんも、翔平さんも含めて、自分自身が率直に子供の頃から思っている憧れはずっと変わらない。アメリカに来ても変わらないです。とにかく憧れの存在ですし、一歩でも近づけるように一日一日、切磋琢磨しながらやってきているつもり。最終的に、どういうプロセスを歩んでいくかは全然分からないですし。今のところは大学の１シーズン１シーズンに集中していますが、最終的な野球人生のゴールとしてメジャーの舞台でプレーするのは目標。雄星さん、翔平さんと同じ舞台でプレーできるような選手を目指して日々やっているつもりなので、そこに関しての目標は変わらないです」と２人の偉大な先輩を目標に掲げ、野望を明かした。

岩手・花巻東在学中に高校通算１４０本塁打を放った大器は、渡米１年目となる昨季、レギュラーで５２試合に出場し打率２割６分９厘、７本塁打、４１打点をマークした。

昨秋のＮＰＢドラフトでソフトバンクから１位指名を受けていたが、入団未交渉。スタンフォード大がリーグ戦を勝ち進めば、全日程終了は６月下旬。ＮＰＢでは海外留学中の選手との交渉期限は７月末までとなっており、今年４月に２１歳を迎える麟太郎は、指名の可能性がある同７月中旬の全米ドラフトの結果を受け、進路を決定する見込みだ。