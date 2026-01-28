【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（2月）16:00
予想　-25.7　前回　-26.9

【インド】
鉱工業生産指数（12月）19:30
予想　6.1%　前回　6.7%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/17 - 01/23）21:00
予想　N/A　前回　14.1%（前週比)

FRB政策金利(FOMC)（1月）29日4:00　
予想　3.75%　前回　3.75%（上限金利)
予想　3.5%　前回　3.5%（下限金利)

【カナダ】
カナダ中銀政策金利（1月）23:45
予想　2.25%　前回　2.25%

【ブラジル】
ブラジル中銀政策金利（1月）29日06:30
予想　15.0%　前回　15.0%

【NZ】
貿易収支（12月）29日06:45
予想　N/A　前回　-1.63億NZドル


※予定は変更されることがあります。