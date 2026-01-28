これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（2月）16:00
予想 -25.7 前回 -26.9
【インド】
鉱工業生産指数（12月）19:30
予想 6.1% 前回 6.7%（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/17 - 01/23）21:00
予想 N/A 前回 14.1%（前週比)
FRB政策金利(FOMC)（1月）29日4:00
予想 3.75% 前回 3.75%（上限金利)
予想 3.5% 前回 3.5%（下限金利)
【カナダ】
カナダ中銀政策金利（1月）23:45
予想 2.25% 前回 2.25%
【ブラジル】
ブラジル中銀政策金利（1月）29日06:30
予想 15.0% 前回 15.0%
【NZ】
貿易収支（12月）29日06:45
予想 N/A 前回 -1.63億NZドル
※予定は変更されることがあります。
