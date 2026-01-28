テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド強まる、買われ過ぎゾーン入り テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド強まる、買われ過ぎゾーン入り

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド強まる、買われ過ぎゾーン入り



0.6995 現値

0.6966 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.6893 エンベロープ1%上限（10日間）

0.6846 一目均衡表・転換線

0.6842 一目均衡表・基準線

0.6825 10日移動平均

0.6758 21日移動平均

0.6757 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6613 一目均衡表・雲（上限）

0.6612 100日移動平均

0.6570 一目均衡表・雲（下限）

0.6553 200日移動平均

0.6550 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



豪ドル/ドルは１月後半に入って、一気に上昇トレンドが強まっている。０．６７台を中心とした揉み合いを上抜けると、昨日と本日には０．７０の心理的水準に到達している。スピードの速さはＲＳＩ（１４日）の急上昇に示され散る。５０付近での推移から、足元では８０．７と、買われ過ぎゾーンの分岐点７０を大幅に上回っている。１０日線は０．６８２５と現在の０．６９９５レベルからは約１７０ポイントの上方乖離幅となっている。テクニカル的には、買われ過ぎの状態となっており、調整を交えた神経質な値動きが想定される局面になっている。

