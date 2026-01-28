テクニカルポイント 豪ドル/ドル、上昇トレンド強まる、買われ過ぎゾーン入り

0.6995　現値
0.6966　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.6893　エンベロープ1%上限（10日間）
0.6846　一目均衡表・転換線
0.6842　一目均衡表・基準線
0.6825　10日移動平均
0.6758　21日移動平均
0.6757　エンベロープ1%下限（10日間）
0.6613　一目均衡表・雲（上限）
0.6612　100日移動平均
0.6570　一目均衡表・雲（下限）
0.6553　200日移動平均
0.6550　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　豪ドル/ドルは１月後半に入って、一気に上昇トレンドが強まっている。０．６７台を中心とした揉み合いを上抜けると、昨日と本日には０．７０の心理的水準に到達している。スピードの速さはＲＳＩ（１４日）の急上昇に示され散る。５０付近での推移から、足元では８０．７と、買われ過ぎゾーンの分岐点７０を大幅に上回っている。１０日線は０．６８２５と現在の０．６９９５レベルからは約１７０ポイントの上方乖離幅となっている。テクニカル的には、買われ過ぎの状態となっており、調整を交えた神経質な値動きが想定される局面になっている。