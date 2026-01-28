ミラノ・コルティナ五輪女子スキージャンプ日本代表の郄梨沙羅選手が28日、W杯ヴィリンゲン大会出場のためドイツへ出発。その出国前にインタビューに応じました。

「札幌大会での課題を生かしていい方向に持っていけたら」と現在の心境を口にした郄梨選手。

課題だったテレマークに関しては、「日本大会で点数が安定して出るようになってきた。昨年から取り組んできたトレーニングがようやくつながり始めたなという感覚。それをヴィリンゲンの台でも出せるように」と話します。台の規模が大きくなる分衝撃も大きくなりますが、それに耐えられるようにしたいと言います。

日本時間2月8日に競技を控えるミラノ・コルティナ五輪は、自身4度目のオリンピック。「残り少ない期間ではあるので、しっかり自分のできる限りのことを尽くしてオリンピックに向かっていけたら」と言及します。

郄梨選手にとってオリンピックは、4年間の軸になる特別な大会です。「やることはどの試合も一緒ですが、オリンピックになると特別な気持ちになる。リズムがあるのでオリンピックになると違う力が入る」と分析しつつ、「4年間積み上げたものをしっかり出せるように頑張っていきたい」と意気込みました。

郄梨選手は2018年の平昌オリンピックで銅メダルを獲得。2度目の表彰台へ向け最終調整に入ります。