グラビアアイドルの新垣優香さんが自身のXを更新。

「子宮頚がんの一歩手前の状態」で手術を受けたことを公表した、その真意を明かしました。



【写真を見る】【 新垣優香 】 「子宮頚がんの一歩手前の状態」で手術 公表の理由 「もっと多くの女性に病気や検査の意識を持って貰いたい」 早期発見の大切さ訴える





新垣さんは病変が見つかった経緯について、「かなり前からたまたま子宮頸がんの検査をしなくてはならないから病気が早めに見つかりました」と、早期発見であったことを説明。





子宮頸がんの検査については、「正直検査はとっても痛いので一回受けたら再度受ける気持ちになりにくい検査だと思います」と率直な思いを吐露しつつも、「自分自身が今回早期発見の大切さを身をもって感じた」と綴ります。







そして今回の自身の手術について、メディアへの掲載を承諾した理由については、「もっと多くの女性に病気や検査の意識を持って貰いたいと思い掲載を承諾させて頂きました」と綴り、自身の経験を通して検査の重要性を呼びかけました。







この投稿に対し、ファンからは「自分の経験を他の人にも伝えることは、簡単そうで実は簡単じゃない」「勇気をもって伝えてくれてありがとう」「助かる命が増えるとうれしい」といった声が寄せられています。







