「自分自身初めての経験ですが…」琉球キャプテンにDF鈴木順也が就任
FC琉球は28日、J2・J3百年構想リーグのキャプテンをDF鈴木順也が務めることを発表した。
鈴木はクラブを通じ、「新チームのキャプテンを務めさせていただくことになりました。自分自身初めての経験ですが、ピッチ内外で先頭に立ち、J2昇格の為に百年構想リーグに本気で向き合っていきます。そしてこれまで以上に沖縄の皆さんに愛され、応援されるクラブになれるよう、努力します。特別シーズンもよろしくお願いいたします」とコメント。
また、副キャプテンにDF千葉和彦、DF荒木遼太、DF菊地脩太の3選手が就任することが併せて発表されている。
