ETF売買代金ランキング＝28日大引け
28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 153395 8.4 48110
２. <1542> 純銀信託 50972 -48.5 58300
３. <1540> 純金信託 38557 43.5 24890
４. <1357> 日経Ｄインバ 19930 33.7 5143
５. <1321> 野村日経平均 17508 1.2 55400
６. <1458> 楽天Ｗブル 13601 31.4 57210
７. <1579> 日経ブル２ 12074 63.7 517.8
８. <1360> 日経ベア２ 11504 27.9 126.3
９. <2644> ＧＸ半導日株 8654 75.8 3254
10. <1306> 野村東証指数 8332 67.5 3708
11. <2036> 金先物Ｗブル 7248 73.8 260000
12. <1541> 純プラ信託 5422 -60.5 14380
13. <1329> ｉＳ日経 4118 176.2 5550
14. <1328> 野村金連動 4104 5.9 19070
15. <314A> ｉＳゴールド 3954 13.6 380.6
16. <200A> 野村日半導 3896 282.7 3100
17. <1398> ＳＭＤリート 3883 73.3 2035.0
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3577 116.0 73790
19. <1568> ＴＰＸブル 3478 58.6 764.1
20. <1673> ＷＴ銀 2993 -11.6 16220
21. <1330> 上場日経平均 2682 140.8 55440
22. <1326> ＳＰＤＲ 2531 41.5 73790
23. <1459> 楽天Ｗベア 2471 76.2 207
24. <1320> ｉＦ日経年１ 2213 48.6 55170
25. <1489> 日経高配５０ 2193 -11.3 2975
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 2069 78.1 365.7
27. <1655> ｉＳ米国株 1688 49.8 773.9
28. <1308> 上場東証指数 1625 206.6 3666
29. <1545> 野村ナスＨ無 1569 115.8 40290
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1420 -11.9 2137.0
31. <2244> ＧＸＵテック 1410 98.9 3143
32. <2559> ＭＸ全世界株 1333 54.5 26490
33. <1615> 野村東証銀行 1311 -44.0 583.8
34. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1217 -17.2 3747
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1133 48.9 62560
36. <1346> ＭＸ２２５ 1063 101.7 55090
37. <1358> 上場日経２倍 1052 9.8 91210
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1002 33.1 1076
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1000 29.9 30790
40. <1671> ＷＴＩ原油 985 60.7 3171
41. <2016> ｉＦ米債７有 825 41150.0 1854
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ 800 53.8 58910
43. <1543> 純パラ信託 757 -53.3 88200
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 746 -9.2 2235
45. <1693> ＷＴ銅 739 -13.3 7973
46. <1571> 日経インバ 717 47.5 392
47. <1674> ＷＴプラチナ 664 -45.5 37360
48. <2634> 野村ＳＰＨ有 632 73.2 2955
49. <435A> ｉＦ日本配当 586 39.9 2230
50. <424A> ＧＸ純金Ｈ 502 146.1 415.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
