　28日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　153395　　　 8.4　　　 48110
２. <1542> 純銀信託　　　　 50972　　 -48.5　　　 58300
３. <1540> 純金信託　　　　 38557　　　43.5　　　 24890
４. <1357> 日経Ｄインバ　　 19930　　　33.7　　　　5143
５. <1321> 野村日経平均　　 17508　　　 1.2　　　 55400
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 13601　　　31.4　　　 57210
７. <1579> 日経ブル２　　　 12074　　　63.7　　　 517.8
８. <1360> 日経ベア２　　　 11504　　　27.9　　　 126.3
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　8654　　　75.8　　　　3254
10. <1306> 野村東証指数　　　8332　　　67.5　　　　3708
11. <2036> 金先物Ｗブル　　　7248　　　73.8　　　260000
12. <1541> 純プラ信託　　　　5422　　 -60.5　　　 14380
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　4118　　 176.2　　　　5550
14. <1328> 野村金連動　　　　4104　　　 5.9　　　 19070
15. <314A> ｉＳゴールド　　　3954　　　13.6　　　 380.6
16. <200A> 野村日半導　　　　3896　　 282.7　　　　3100
17. <1398> ＳＭＤリート　　　3883　　　73.3　　　2035.0
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3577　　 116.0　　　 73790
19. <1568> ＴＰＸブル　　　　3478　　　58.6　　　 764.1
20. <1673> ＷＴ銀　　　　　　2993　　 -11.6　　　 16220
21. <1330> 上場日経平均　　　2682　　 140.8　　　 55440
22. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2531　　　41.5　　　 73790
23. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2471　　　76.2　　　　 207
24. <1320> ｉＦ日経年１　　　2213　　　48.6　　　 55170
25. <1489> 日経高配５０　　　2193　　 -11.3　　　　2975
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2069　　　78.1　　　 365.7
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　1688　　　49.8　　　 773.9
28. <1308> 上場東証指数　　　1625　　 206.6　　　　3666
29. <1545> 野村ナスＨ無　　　1569　　 115.8　　　 40290
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1420　　 -11.9　　　2137.0
31. <2244> ＧＸＵテック　　　1410　　　98.9　　　　3143
32. <2559> ＭＸ全世界株　　　1333　　　54.5　　　 26490
33. <1615> 野村東証銀行　　　1311　　 -44.0　　　 583.8
34. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1217　　 -17.2　　　　3747
35. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1133　　　48.9　　　 62560
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　1063　　 101.7　　　 55090
37. <1358> 上場日経２倍　　　1052　　　 9.8　　　 91210
38. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1002　　　33.1　　　　1076
39. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1000　　　29.9　　　 30790
40. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 985　　　60.7　　　　3171
41. <2016> ｉＦ米債７有　　　 825　 41150.0　　　　1854
42. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 800　　　53.8　　　 58910
43. <1543> 純パラ信託　　　　 757　　 -53.3　　　 88200
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 746　　　-9.2　　　　2235
45. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 739　　 -13.3　　　　7973
46. <1571> 日経インバ　　　　 717　　　47.5　　　　 392
47. <1674> ＷＴプラチナ　　　 664　　 -45.5　　　 37360
48. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 632　　　73.2　　　　2955
49. <435A> ｉＦ日本配当　　　 586　　　39.9　　　　2230
50. <424A> ＧＸ純金Ｈ　　　　 502　　 146.1　　　 415.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


