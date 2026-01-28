日経平均28日大引け＝続伸、25円高の5万3358円 日経平均28日大引け＝続伸、25円高の5万3358円

28日の日経平均株価は前日比25.17円（0.05％）高の5万3358.71円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は181、値下がりは1382、変わらずは33と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を167.46円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が156.43円、ＳＢＧ <9984>が120.33円、フジクラ <5803>が56.82円、レーザーテク <6920>が31.02円と続いた。



マイナス寄与度は102.12円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、ファストリ <9983>が72.2円、ファナック <6954>が40.28円、日東電 <6988>が21.73円、中外薬 <4519>が19.55円と並んだ。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、情報・通信業、海運業が続いた。値下がり上位には化学、輸送用機器、医薬品が並んだ。



株探ニュース

