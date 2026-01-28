28日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数140、値下がり銘柄数440と、値下がりが優勢だった。



個別ではコラボス<3908>、マクアケ<4479>、中村超硬<6166>、イーディーピー<7794>がストップ高。ＳＡＡＦホールディングス<1447>、ティーケーピー<3479>、ジェイック<7073>、キューブ<7112>、アイ・パートナーズフィナンシャル<7345>は昨年来高値を更新。窪田製薬ホールディングス<4596>、クラスターテクノロジー<4240>、エクサウィザーズ<4259>、和心<9271>、夢展望<3185>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＯＲＩＣＯ<7138>が一時ストップ安と急落した。コージンバイオ<177A>、インフォメティス<281A>、海帆<3133>、グランディーズ<3261>、リップス<373A>など12銘柄は昨年来安値を更新。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ジェリービーンズグループ<3070>、ベースフード<2936>、ワンダープラネット<4199>、免疫生物研究所<4570>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

