日本和装ホールディングス <2499> [東証Ｓ] が1月28日大引け後(15:30)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の4.4億～4.8億円→3.2億円に下方修正した。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高につきましては、卒業生(既存顧客）向けのイベントは好評でした。新規顧客については、秋教室よりマーケティング戦略等を見直し、ウェブマーケティングに注力した結果、秋教室は好調でしたが、春教室の新規顧客数が前年より減少し、販売会での来場者数が想定を下回った結果、売上高が伸び悩みました。利益面につきましては、経費節減等に努めましたが、減収に伴う減益により、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益につきましても前回予想を下回る結果となりました。以上のことから、2025年２月14日に公表いたしました連結業績予想を下回る見込みとなり、最新の業績動向を踏まえた結果2025年12月期通期業績予想値を修正することにいたしました。なお、配当予想は、前回予想から修正はありません。（注）上記に記載した予想数値は、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は様々な要因により、異なる可能性があります。

