内田理央“千春”、行為中の写真に脅されて屈し… SNS「身も心もどんどん汚れていく〜」『略奪奪婚』第4話【ネタバレあり】
テレビ東京のドラマチューズ！『略奪奪婚』（毎週火曜 深0：30〜深1：00）の第4話が27日深夜に放送され、男性3人との行為の写真で脅される千春（内田理央）の姿が反響を呼んでいる。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】前話では行為の写真を撮られ…動き出す内田理央
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
男性3人との行為の写真を撮影され、脅してきたナオ（松本大輝）のスマホから、えみるが裸で男性に腕枕されている写真を見つけた千春。千春は自身の写真の購入代とえみるに関する情報料として60万円を請求される。
千春はその脅しに屈し、掃除の仕事を始めて金銭を支払い始める。その後、ナオの情報提供により、相手は人気ライバーの海斗（ISSEI）だと分かる。
SNS上では「千春さんの行動力！」「身も心もどんどん汚れていく〜」などのコメントが寄せられている。
【場面写真】前話では行為の写真を撮られ…動き出す内田理央
本作は、長年の恋人生活を経て結婚した千春と司（伊藤健太郎）を巡る物語。2人は子どもには恵まれずとも幸せな生活を送っていた。そんな千春の前に突然現れたのが、司の子どもを身ごもった不倫相手のえみる（中村ゆりか）だった。そんなショッキングな出来事から繰り広げられるスパイラルサスペンスとなっている。
千春はその脅しに屈し、掃除の仕事を始めて金銭を支払い始める。その後、ナオの情報提供により、相手は人気ライバーの海斗（ISSEI）だと分かる。
SNS上では「千春さんの行動力！」「身も心もどんどん汚れていく〜」などのコメントが寄せられている。