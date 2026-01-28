28日発売『週刊少年マガジン』9号の表紙を飾った日向坂46・大野愛実

　アイドルグループ・日向坂46の大野愛実（18）が、28日発売の『週刊少年マガジン』9号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。

　大野は東京都出身の18歳。2025年3月に日向坂46の五期生として加入し、きょう28日に発売された16thシングル「クリフハンガー」のセンターに大抜てきされている。寒さも吹き飛ぶかわいらしさを持つ大野に大接近した、ドキドキのグラビアを掲載する。

　同号の巻頭カラー漫画は『カッコウの許嫁』（吉河美希）。

