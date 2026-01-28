日向坂46大野愛実、センター大抜てきの18歳が『マガジン』表紙に 寒さ吹き飛ぶドキドキグラビア
アイドルグループ・日向坂46の大野愛実（18）が、28日発売の『週刊少年マガジン』9号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【アザーカット】しっとりとした大人の美しさも見せる大野愛実
大野は東京都出身の18歳。2025年3月に日向坂46の五期生として加入し、きょう28日に発売された16thシングル「クリフハンガー」のセンターに大抜てきされている。寒さも吹き飛ぶかわいらしさを持つ大野に大接近した、ドキドキのグラビアを掲載する。
同号の巻頭カラー漫画は『カッコウの許嫁』（吉河美希）。
【写真】撮影：細居幸次郎 スタイリング：法田一紗 ヘアメイク：スズキユウジ デザイン：松本麻美（GROSVENOR design）
