東レアローズ滋賀、U15強化チーム新設に伴いセレクションを実施

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀が28日（水）、2026年度のU15強化チームの新設に伴い、セレクションを実施することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

新設される東レ滋賀U15強化チームは、将来バレーボール選手を目指し、SVリーグで活躍することを目標にし、高い目標に向かって挑戦する意欲を持った中学生女子を対象とする。活動は週3回で（火曜日・木曜日18:30～20:30、土曜日15:30～17:30）、滋賀県大津市の東レアリーナで行われる。

セレクションは2月28日（土）に東レアリーナで開催され、対象は現小学6年生、新中2・3年生。募集人数は若干名（試合出場に必要な最低限の人数）としている。選考では、パス・レシーブ・スパイク・サーブといった基礎スキル審査に加え、取り組む姿勢やコミュニケーション能力、身体能力などを総合的に評価する。当日の参加費は無料で、参加するには2月15日（日）までに専用フォームから申し込みを行う必要がある。

なお、これまで東レ滋賀の下部組織として活動してきたU15育成チームのメンバー募集も引き続き行われている。