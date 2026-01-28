米海軍提供の写真。インド洋に展開する空母「エイブラハム・リンカーン」の飛行甲板で、MH60R「シーホーク」ヘリコプターに燃料を補給する水兵たちが写っている＝21日/Seaman Daniel Kimmelman/AP

（CNN）イランとの緊張を背景に米政権が中東地域で軍事的プレゼンスを強化する中、米軍が中東で複数日にまたがる航空演習を実施する方針であることが分かった。

米中央空軍と共同航空構成部隊の指揮官を務めるデレク・フランス中将は声明で演習で触れ、空軍の要員が「厳しい状況下でも安全かつ正確に、パートナーと協力しながら分散して作戦を展開し、戦闘へ出撃できること」を証明する機会になると述べた。

この発表に先立ち、トランプ米大統領はイランへ「巨大艦隊」が向かっていると警告し、反政府デモを弾圧するイラン政権への軍事行動の可能性を示唆していた。

中東や西アジア、中央アジアの米軍を管轄する米中央軍の26日の投稿によれば、空母「エイブラハム・リンカーン」を中心とする空母打撃群はすでに中東に到着している。

ただ複数の情報筋はCNNに対し、トランプ氏はイランに対して何らかの行動を取るかどうか、取るとすればどのような措置になるか選択肢を依然検討中であり、決定が下された兆候はないと語っていた。

トランプ氏は26日、「万全を期して多数の艦船をそちらに向かわせている。何も起きない方がいいが、状況を注視している」と述べていた。

中央軍の発表では、演習の正確な場所や期間、参加する戦力については明らかにされていない。

イラン政府による血みどろのデモ弾圧を巡り、米国とイランの緊張はここ数週間で一層激化している。米国を拠点とする人権団体HRANAは27日の報告で、先月下旬にデモが始まって以来、5800人を超えるデモ参加者が殺害されたと説明。このほか1万7091人の死亡について確認中だと明らかにしていた。CNNはHRANAの数字を独自に確認できていないが、イランは数千人が死亡したことを認めている。