元テレビ東京プロデューサー佐久間宣行氏（50）と佐久間氏が総合プロデュースするアイドルグループ「DRAW♡ME」が28日、都内で、「NOBROCK FES 2026〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」記者発表会に出席した。

同フェスは2月3日、パシフィコ横浜国立大ホールで開催。佐久間氏が手がけるYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」の出演者、森脇梨々夏（23）の「1日限定でアイドルをやりたい」発言をきっかけにグルーを結成、“夢をかなえる“イベントとして行う。

メンバーは森脇をリーダーに立野沙紀（31）二瓶有加（30）福留光帆（22）風吹ケイ（26）みりちゃむ（23）。10日に公開された楽曲「素直でごめんね」ミュージックビデオ（MV）は28日現在、290万回再生を記録している。

森脇は「実感がなくて…」とすると「まさか本当に夢がかなうと思わなかったので驚きでいっぱいです」。また、「やりたいっていうことに恥ずかしい気持ちがあって、あの時、佐久間さんにアイドルをやりたいと言えた自分に感謝を伝えたい」と話すと、自ら「最初から感動だけど」と苦笑い。「みんなとも仲良くなれて…」と続けるも、佐久間氏から「ライブ後のコメントだよ！」と突っ込まれた。

メンバーで唯一、歌もダンスも経験がない風吹は「ガチガチに緊張して足を引っ張っていたけど、みんなで支え合って完成した」とした。「反響もすごいので、思い出に残る1曲になった」と目を輝かせた。

佐久間氏は「年齢構成だけはトニセン、カミセン」とアピール。「ビックリしたのは思ったよりも踊れていたこと」とし、「エモくなって、楽しくなれるMVになった」と胸を張った。

二瓶は「“アイドル＝かけ声”」とし、「私たちもその日の持っている声帯を全部使ってあおるので、応えて欲しいです」と呼びかけた。

MV290万再生という人気ぶり。だが「DRAW♡ME」のコンセプトは1日限定アイドル。佐久間氏の「もったいないとは言われるが、バラエティーディレクターなので、とりあえず1回見てもらって…」に、メンバーは目には期待の光が宿った。みりちゃむの「えっ、次があるってこと？」の期待を込めた言葉には「ここをやり過ごすために…」と言葉を濁らせた。

また、佐久間氏は「芸能の世界では頑張っていれば誰かが見つけてくれて、人生が変わることもあるみたいな、そんなことを感じて、またいろんな人が頑張れるんじゃないかなって。そんなステージになればうれしい」と続け、「彼女たちの奇跡がかなう瞬間を見届けてほしい」と訴えた。