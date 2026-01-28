Amazonでは2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

コスパに優れたガジェットを数多く展開するシャオミは、一部の製品をさらにお買い得価格で販売中です。

シャオミ(Xiaomi) ワイヤレスイヤホン Redmi Buds 5 Pro 52dBまでアクティブノイズキャンセル イマーシブサウンド 最大38時間音楽再生 Google Fast Pair カスタムEQモード SBC/AAC / LC3 / LDAC 対応 iPhone&Android対応 ブラック xiaomi(シャオミ) \5,980 （2026/01/28 14:43時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

音にこだわり、ノイキャンと通話性能もしっかり備えたイヤホン

そのうちのひとつが、完全ワイヤレスイヤホンの「Redmi Buds 5 Pro」。通常価格は9,980円（税込）のところ、セール期間は40％オフの5,980円（税込）となっています。

元々手頃な価格帯の製品ではありますが、音にこだわっていて、独自の同軸デュアルドライバー音響システムを採用し、11mmのチタン製ウーファーと10mmのセラミックツイーターによって鮮明でクリアなサウンドを実現したといいます。

また、最大52db／4kHzのアクティブノイズキャンセリングを搭載。さらに、3基のマイクとAI通話ノイズリダクションも搭載し、通話性能も高めています。

バッテリーは本体のみで約10時間、ケースを含めると最大約38時間となっているほか、急速充電に対応しているため、約5分の充電で最大2時間使用できるそうです。また、コーデックはSBC／AAC／LC3／LDACに対応。

なるべく価格を抑えた、日常使いの完全ワイヤレスイヤホンがほしい人にとってはピッタリでしょう。ぜひAmazonでチェックしてみてください。

40％オフで買える完全ワイヤレスイヤホンをAmazonでチェック！

