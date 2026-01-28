雑誌『GetNavi（ゲットナビ）』の3.5月号が発売。巻頭特集は、編集部が「これは注目！」と感じた2025年に登場したアイテムを徹底レビュー。人気連載も拡大で登場。

なお、3.5月号は電子版のみの配信となります。

【巻頭特集】話題の新製品を使ってみたらどうだった!? プロがレビュー

話題ヒット作や発売されたものの、イマイチ“日の目”を見ていない知られざる良品まで、2025年に登場したアイテムのなかから、編集部が「これは注目！」と感じたモノを大胆にピックアップ！ 漕がずに乗れる自転車として注目を集める「MU」や、ほったらかし調理家電がお手頃プライスで手に入ると高評価の「クックフォーミー タッチ」、スライドドア初採用でもはや死角なしの新「ムーヴ」など、実際に使い、乗り、本質機能から使い勝手まで徹底チェックした。

人気連載の拡大版も見逃すな！

デザイナーの山粼晴太郎氏が、クラファン「Makuake」でプロジェクトを開始したベンチャーの担当者と語り合う企画「NEXT CREATORS」。今回は番外編として、2025年に紹介したプロジェクトのその後を追うとともに、始動したばかりの2026年注目プロジェクトを紹介しています。

ほかに、最新デジカメ「LUMIX」をお試しした「コンデジサンポ」や、定番土産の影に隠れた知る人ぞ知る名土産を取り上げる「日本土産ばなし」も掲載。

［商品概要］

GetNavi 2026年 3.5月号

著者：GetNavi編集部

発売日：2026年1月24（土）

電子版のみの配信

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Kindle https://www.amazon.co.jp/dp/B0DXVM71L6

・楽天 https://magazine.rakuten.co.jp/title/13523/

The post 話題沸騰のシャクティマットから漕がずに乗れる自転車まで「徹底レビュー」特集！【ゲットナビ3.5月号は1月24日配信】 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.