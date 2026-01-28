2児の母・木下優樹菜、麻婆茄子丼＆ロールパンサンドなど豪華弁当公開「すごい量」「朝から手作り尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/01/28】元タレントの木下優樹菜が1月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。品数豊富な手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】芸人の30代元妻「すごい量」麻婆茄子丼＆ロールパンサンドなどズラリ豪華手作り弁当
木下は「今日盛りだくさんだよ」と、多忙な朝に準備した弁当の数々を公開。麻婆茄子丼をはじめ、ジャーマンポテト、ハムロールやあんバターロール、いちごジャムロールといった多彩なパン、さらにデザートのシフォンケーキまで並んだ、ボリューム満点で彩り豊かな食卓の様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「朝から手作り尊敬」「ボリューム満点でどれも美味しそう」「お弁当のバリエーションが豊富で尊敬します」「麻婆茄子丼にパンまで、まさに盛りだくさんですごい量」「手作りデザートまであるなんて至れり尽くせり」「愛情たっぷりの食事で元気が出そう」といった反響が寄せられている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
◆木下優樹菜、ボリューム満点の彩り弁当を披露
◆木下優樹菜の投稿に反響
