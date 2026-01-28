柏市「キネマ旬報シアター」へのクラウドファンディング、映画館単体として国内最高額が集まる
エンターテインメント特化型クラウドファンディングプラットフォーム「シネファ」にて、2025年8月28日より実施していた、千葉県柏市のミニシアター「キネマ旬報シアター」の設備復旧を目的としたクラウドファンディングプロジェクトが、2025年12月 31日をもって終了。48835700円が集まった。
今回、「シネファ」上で48835700円の支援が集まった。これは映画館単体によるクラウドファンディングとしては、国内でこれまでに確認されている中で最も大きな金額となる（※複数館合同で実施されたプロジェクトは、本比較の対象外）。劇場に直接寄せられた募金を含めると、総額6000万円を超えた。
今回集まった支援金により、閉館の危機にあったキネマ旬報シアターは営業継続が可能となり、特に生命線とされていた屋上の冷温水発生器の発注を行うことができた。一方で、すべての設備改修を賄うには依然として資金が不足しており、クラウドファンディングは終了するものの、館内での募金活動は今後も継続される予定。
