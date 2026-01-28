変形ロボットSTG『FZ：Formation Z』、5月21日発売決定 主役機のプラキットや『R-TYPE』とのコラボDLCが付属する限定版も登場
『フォーメーションZ』のフルリメイク作となる変形ロボットシューティング『FZ：Formation Z』のパッケージ版（Nintendo Switch 2（ゲームカード）、PS5）の発売日が2026年5月21日に決定。本日28日より予約も開始された。
【写真】主人公機「イクスペル１・イノセンス」のプラモデルが付く限定版
本作は、ジャレコが1980年代にアーケードや家庭用ゲーム機でリリースし人気を博した『フォーメーションZ』のフルリメイクとなる完全新作。人型ロボットと戦闘機形態を使い分けるゲーム性や操作感を引き継ぎつつ、グラフィックとサウンドを刷新。そして新たな武装や機体バリエーション、カスタマイズ要素等を追加し、『フォーメーションZ』としてのまったく新しい体験を届ける。
プレイヤー機は残存エネルギーが続く限り、地上・空中を問わずリアルタイムに変形が可能。近接攻撃と精密射撃で地上を制圧する「ロボット形態」か、圧倒的スピードで戦場を切り裂く「戦闘機形態」か。広大なフィールドを縦横無尽に駆け巡り、自分だけの攻略ルートを開拓できる。
この度、本作の予約がスタート。通常版のほかに、全長約76mmのプラスチックキット「1/250 ABX-01イクスペル１・イノセンス」やサウンドトラック音源DLコード、さらに『R-TYPE』の主役機「R-9」をモチーフとした新機体が先行で使用可能になるDLCのコードがセットになった数量限定版も登場する。
また、発売日決定＆予約開始を記念し、シティコネクション公式YouTubeチャンネルでは生放送番組「はしとま」を28日21時から配信。生まれ変わった本作のゲームプレイ画面をお披露目し、限定版特典・プラスチックキットの実物サンプル（試作バージョン）も初公開される。
『FZ：Formation Z』は、Nintendo Switch 2／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store向けに2026年5月21日発売。
