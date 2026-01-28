タレント・井上咲楽が26日、自身のインスタグラムを更新。「ピェンローの季節がやってきました！」と、おいしそうな鍋料理の写真をアップした。



【写真】体の芯からあったまりそう ぐつぐつ煮込まれたピェンロー

「ピェンローの季節がやってきました！」と書き出した井上。「大好きな鍋 ピェンローを作りました。」と報告。ピェンローとは椎茸、白菜、肉などを使ったシンプルながら出汁の効いた鍋料理。冬場の食卓にはもってこいだ。



インスタグラムには調理の流れが分かるショットも添え、「前の日からしっかりと椎茸で出汁をとり、ゆっくり煮て、白菜がとろけるまで慌てずに待つ。 そしてごま油をたっぷりと回し入れ、綺麗なスープを作ります！」と解説。



「ピェンローの味付けは塩と七味だけでとっても美味しい。時間はかかるけど、慌てずに作ることが重要な気がします。 最近の寒波も、ピェンローを美味しく食べるための寒さなのかもしれない！」とつづった。



寒い日が続いており、フォロワーからは「身体の芯から温まれそう」「参りました」「最高です！」「うまそーー」「本格トロトロ派でしたか」「咲楽さん料理上手すぎる」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）