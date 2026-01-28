



企業が成長する場として「高松」を選んでもらいたいと、27日に東京で企業誘致イベント「TKMT 高松市 企業 ミートアップ in Tokyo」が開かれました。

東京・神谷町トラストタワーで開催されたイベントには約120人が来場、高松市の大西秀人市長も参加しました。

東京を中心に、全国約40カ所でコワーキングスペースやフレキシブルオフィスを展開する「WeWork Japan」の熊谷慶太郎社長が「東京都心の空室率は2%と都市一極集中が厳しい中、地方出店を加速しているフェーズに突入した。地域の課題に応えていけるような出店を検討したい」と話すと、大西市長が「ぜひ高松にもお願いしたい」とラブコールを送りました。

また、高松市に進出した「日本アイ・ビー・エムデジタルサービス」の中村健一社長は「高松にいながら世界につながることができること」を魅力の一つに挙げ、高松市での新卒採用や移住の促進、地域共創イベントにも携わるなど、積極的に地域と関わっている事例を熱く語りました。

AIシステムの開発などを手掛ける「Nextremer」は、2025年に高松市にAI開発拠点を構えました。向井永浩社長は「本社を構える高知とも近く、災害のリスクも少ない高松市のオフィスで約40人の地域雇用を創出し、AI人材の育成にも力を入れている」と話しました。

高松市は、企業が市内に工場やオフィスなどを構える際に、企業誘致の専門スタッフが関係機関と連携しサポートするワンストップサービスを行うなど、企業誘致に力を入れています。

都内で初めて開催した企業誘致イベントでしたが、想定の2倍近い来場があり、高松市東京事務所の細川和久所長は「大きな手応えを感じた。これからもトップセールスの機会を設けていきたい」と話していました。