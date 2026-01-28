藤岡弘、息子＆娘3人“勢ぞろい”で家族5ショット「まぶしすぎる」「美しすぎるご家族」
藤岡弘、（79）の長男・藤岡真威人（22）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。弘、・天翔愛（24）・天翔天音（20）・藤岡舞衣（18）と共に『洋服の青山』新CMキャラクターに就任し、“藤岡ファミリー”5人が集結した家族ショットを公開した。
【集合ショット】「まぶしすぎる」長男・真威人が公開した家族5人での撮影ショット
真威人は「#洋服の青山 新CMキャラクターに就任しました！ ぜひ店頭やTVで探してみてください」と報告し、新CMと撮影カットを公開。スーツ姿でキリッと決めた5人の姿が写し出されている。
この集合ショットに、ファンからは「ファミリー全員、まぶしすぎる」「美しすぎるご家族」「皆が皆美しいのよ」「大好きな藤岡ファミリー！」「家族みんなで CMに出るなんて 素敵だね」などの声が寄せられている。
【集合ショット】「まぶしすぎる」長男・真威人が公開した家族5人での撮影ショット
真威人は「#洋服の青山 新CMキャラクターに就任しました！ ぜひ店頭やTVで探してみてください」と報告し、新CMと撮影カットを公開。スーツ姿でキリッと決めた5人の姿が写し出されている。
この集合ショットに、ファンからは「ファミリー全員、まぶしすぎる」「美しすぎるご家族」「皆が皆美しいのよ」「大好きな藤岡ファミリー！」「家族みんなで CMに出るなんて 素敵だね」などの声が寄せられている。