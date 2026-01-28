NHK「おかあさんといっしょ」の17代目「うたのおねえさん」として知られる歌手・女優の茂森あゆみ（54）が27日に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)に出演。

この日は「過熱する中学受験のリアル」がテーマ。子供の中学受験を経験したタレントの新山千春、モデルの益若つばさをゲストに中学受験についてトークを展開した。

茂森は自身の子供の中学受験について「私もしたことがないので、全く考えてなかった」としつつも「長男が“パパと同じ学校に行きたい”って言い出して。先輩のお母様とかにお聞きしたら、“やっぱり塾に行かないと無理よ”っていう話で、近所にある塾に行って」と長男の言葉がきっかけで中学受験をすることになったことを告白。

それでも「上の子はちょっともう大変でしたね」としみじみ。「自分で行きたい」と思ったけど、こんなに勉強しなくてはいけないのっていうのがね、最初わかっていなかったので……」と明かした。

学校選定について「家からどのくらいかかるかとか、あと雨の日雪の日でもちゃんと通える場所なのかっていうこととか、それこそ文化祭とかにはちゃんと足を運んで、そこの生徒さんがどんな雰囲気なのかとか、うちの子供達に合うか。特に長男は夫と行った時に、楽しくて帰ってこないぐらい、それでその日から目の色が変わったんですよ。男の子って結構そのスイッチが凄く大事なんだなと思いました」と話した。

茂森は2002年、高校時代から交際していたフジテレビプロデューサーの近藤真広氏と結婚。2004年に第1子・長男、2008年に第2子・次男、2011年に第3子・長女を出産している。2023年には長男が大学に進学したことを公表している。近藤氏は慶大出身で、「めちゃイケ」「はねるのトびら」など人気番組を手掛けている。