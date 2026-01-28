¼¯Åç¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï°ú¤Â³¤MF¼Æºê³Ù¤Ë¡ª¡Ä4¿Í¤ÎÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤âÊÑ¤ï¤é¤º
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï28Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡È½©½ÕÀ©¡É°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ï2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«Ëë¡£PKÀï¤òÆ³Æþ¤·¤¿´°Á´·èÃåÊý¼°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï³Æ¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÆ±½ç°ÌÆ±»Î¤¬ÂÐÀï¤·¤ÆºÇ½ª½ç°Ì¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¼¯Åç¤À¤¬¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â°ú¤Â³¤MF¼Æºê³Ù¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏDF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡¢FWÎëÌÚÍ¥Ëá¡¢MFÃÎÇ°·Ä¡¢DF´ØÀî°êËü¤Î4Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºòÇ¯7·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤¿GKÁáÀîÍ§´ð¤Ë¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤Î´é¤Ö¤ì¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ú¤Â³¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¼Æºê¤Ï2011Ç¯¤Ë¼¯Åç¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¥Æ¥Í¥ê¥Õ¥§¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¡¢¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡¢¥ì¥¬¥Í¥¹¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢2023Ç¯¤Ë¸ÅÁã¤Øµ¢´Ô¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸ø¼°Àï24»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
