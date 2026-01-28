「愛ですね」青山フォール勝ち、マネジャーの“ネルソンズネイル”を公開！ 「私もこれしたい」
お笑いトリオ・ネルソンズの青山フォール勝ちさんは1月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。マネジャーの“ネルソンズネイル”を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】マネジャーの“ネルソンズネイル”
「実はネルソンズネイルでした」青山さんは「マネージャーが単独ライブに向けてネイル変えてました」とつづり、1枚の写真を投稿。青山さんをはじめ、メンバーの和田まんじゅうさん、岸健之助さんがデザインされたマネジャーのネイルを披露しています。トリオへの愛をネイルで表現するとは、斬新なアイデアです。
この投稿にマネジャーは「実はネルソンズネイルでした」と反応。また、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い〜」「愛ですね」「とても綺麗な手をしてますね」「私もこれしたい」といった声が寄せられました。
ピンチだった単独ライブを乗り切るネルソンズの公式YouTubeチャンネルは7日、動画を投稿。24、25日に行われた単独ライブ「FAMILY」のチケットの売れ行きが悪いことを受け、和田さんが来場を呼び掛けました。すると、9日には「ほぼ完売」したとのことで、青山さんもXにて「たった1日で、正直、驚いています」「たくさんの方に助けてもらいました。本当にありがとうございます」と感謝しました。マネジャーも“ネルソンズネイル”にすることで一致団結したかったのかもしれませんね。(文:堀井 ユウ)
