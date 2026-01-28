ナンバープレートでお金持ちだと思う愛知県の地名ランキング！ 2位「豊田」を抑えた1位は？【2025年調査】
ナンバープレートに刻まれた地名から、その土地の雰囲気やステータスを感じ取る人も多いでしょう。高級住宅地や洗練された街並みのイメージを持つ地名は、どこか「お金持ちそう」と思わせる魅力があります。
All About ニュース編集部は10月1〜3日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う愛知県の地名を紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【3位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「トヨタがあるため。公務員の給料も他の市と全く違うと聞いている」（20代女性／三重県）、「世界のTOYOTAがあるから」（50代女性／北海道）、「トヨタ自動車のお膝元で関連企業も多く、経済的に豊かなイメージ」（30代男性／神奈川県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「日本で見ても栄えてると思うので愛知の中ではトップだと思っています」（20代女性／青森県）、「金のしゃちほこや名古屋城などお金を持っているイメージです」（50代女性／広島県）、「結納が豪華でお金持ちのイメージがあるから」（40代男性／長野県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：豊田／61票2位は「豊田」でした。自動車産業の中心地として世界的に有名な「トヨタ自動車」の企業城下町であり、経済的にも非常に豊かな地域です。工場群や研究開発施設が集積し、高収入の技術者やビジネスパーソンが多く住む街としてのイメージが「豊田ナンバー」の印象を高めています。
1位：名古屋／214票1位は「名古屋」でした。中部地方最大の都市であり、経済・商業・文化の一大拠点としての存在感を放つ名古屋市。高級住宅街や百貨店、老舗企業も多く集まり、富裕層の暮らしを象徴するようなエリアが広がっています。「名古屋ナンバー」は都市的で格式高いイメージがあり、多くの人が“お金持ち”と感じたことがうかがえます。
