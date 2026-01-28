

「明星 評判屋 だし醤油焼そば」

明星食品は、カップ焼そば「明星 評判屋 だし醤油焼そば」を、2月16日から発売する。

「明星 評判屋」ブランドは即席めん市場における減塩訴求ブランドNo.1（インテージSRI＋ 即席めん（袋麺･カップ麺）市場 2021年1月〜2024年12月 累計販売金額）の売り上げを誇っている。厚生労働省の「日本人の食事摂取基準（2025年版）」によると、1日の食塩摂取目標量（18歳以上）は男性7.5g未満、女性6.5g未満とされている。しかし、同省の「令和6年 国民健康・栄養調査」によると、実際の摂取量は平均で男性10.5g、女性8.9gと、基準をオーバーしており、約30％の減塩が理想とされている。そのため、「明星 評判屋」は減塩率を30％（日本食品標準成分表2020年版（八訂）から、中華スタイル即席カップめん／油揚げ／焼きそば／乾（添付調味料等を含むもの）(100g当たり）と比較）に設定し、五島灘の塩（五島灘の塩は、長崎県の西端、五島灘に面した崎戸島の透き通るような海水を原料に作られている。海の恵みである「にがり」を程よく含んだ、塩カドのない、まろやかな深い味わいが特徴）の使用や、昆布や魚介等の旨みを重ねることでおいしさはそのままに食塩相当量を抑える設計を実現した。

今回発売する「明星 評判屋 だし醤油焼そば」は、旨み引きたつ五島灘の塩と、かつおと昆布の旨みだしをバランスよく掛け合わせた特製たれによって、塩分30％カットを感じさせない豊かな風味を実現した。

減塩だからもの足りないのではなく、「明星 評判屋」だからこそおいしい、そして気付けば減塩できているというこのブランドならではの価値を、ぜひ試してみてほしい考え。

商品特長は、しなやかで歯切れのよい麺とのこと。醤油をベースに、かつおと昆布のだしを効かせ、にんにくの香りを加えることでつい食べたくなる味わいに仕上げただし醤油だれになっている。ふりかけは、ごま、削り節、あおさ。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月16日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp