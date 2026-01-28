デニーズジャパンは、運営するレストラン「デニーズ」において、これまでの店舗とは一線を画す新フォーマット「都市対応型店舗」を開発し、「新宿西口店」を2月25日10時に、「赤坂駅前店」を2月27日10時にオープンする。



「デニーズ 赤坂駅前店」

この新しいフォーマット「都市対応型店舗」は、これまでデニーズの出店ハードルが高かった都市部の駅前・駅近立地や商業施設内などの物件への対応を可能にするもの。従来の厨房レイアウトを見直し、客席と空間を確保することで、都市を生活圏とする人々の多様なニーズに応えることを最大の特長としている。

都市での暮らし方や働き方が変化する中、食事に求められる価値も多様化している。ランチタイムに入店できる店が見つからない「ランチ難民」状態や、限られた時間の中で効率よく食事を済ませたいというニーズ、また、ひとりでも気兼ねなく立ち寄れ、落ち着いて過ごせる場所を求める人も増えているのではないかと考えている。デニーズはこうした都市生活者の変化に着目し、駅前・駅近という高い利便性を生かしつつ、快適性と居心地を確保した新フォーマット店舗の開発に取り組んできた。



「デニーズ 新宿西口店」

同フォーマットでは、駅前・駅近立地を日常的に利用する、特に30〜50代のひとり女性を主なターゲットとしている。新宿西口店・赤坂駅前店はいずれも、通勤・通学や仕事の合間など、日常のさまざまなシーンで利用しやすい立地にある。一方で店内は、短時間の利用からゆったりとした滞在まで対応できるよう設計し、ひとりでも自然に過ごせる落ち着いた空間づくりを重視した。新フォーマット店舗では、料理のおいしさはもちろん、心が癒され、限られた時間を有効に活用でき、自分自身を大切にできると感じられる情緒的・体験的な価値の提供を目指している。



「デニーズ 赤坂駅前店」

メニュー構成においても、都市対応型店舗ならではの使いやすさを重視し、通常のデニーズと比べて品数をあえて絞り込んだ。迷わず選べることで注文までの時間を短縮し、限られた滞在時間の中でも快適に利用できる設計としている。そのうえで、2店舗限定のサイドメニューやデザート、ディナータイムに楽しめるセットメニューを用意し、ランチ利用以外のニーズにも対応できるようなラインアップとしている。

駅からすぐに立ち寄れる立地、日常使いしやすいメニュー構成、落ち着いた雰囲気と居心地を追求した空間設計−−これらを掛け合わせることで、利用シーンを限定しない柔軟な使い方を可能にしている。短時間での食事から、仕事終わりのリフレッシュまで、都市生活者の多様なニーズに応える「都市対応型店舗」は、この2店舗での検証を経て、今後の新規出店への活用を検討する。

［「デニーズ新宿西口店」 店舗概要］

開店日：2月25日（水）10時

所在地：東京都新宿区西新宿1−4−1 プリンスビル4階

TEL：080−3457−4050

営業時間：8:00〜23:30（LO：23:00）

客席数：77席 （内、カウンター17席）

［「デニーズ赤坂駅前店」 店舗概要］

開店日：2月27日（金）10時

所在地：東京都港区赤坂3−14−9 赤坂清水ビル2階

TEL：080−3258−1418

営業時間：7:00〜23:00（LO：22:30）

客席数：58席（内、カウンター6席）

メニュー：

ディナーセット：1980円〜

提供日時

平日：17:00〜閉店まで／土日祝日：10:00〜閉店まで

アルコールセット（好きなアルコール1杯＋好きなおつまみ2品）：1375円〜

提供日時

平日：17:00〜閉店まで／土日祝日：10:00〜閉店まで

自家製パンプディング：319円

（すべて税込）

デニーズジャパン＝https://www.dennys.jp