ライオン事務器は、A4判の丈夫な貼り表紙の「バインダー」と、トレーディングカードなどの収納に適した「カード用ポケット」を2月27日から発売する。

「バインダー」は、紙クロス貼りの表紙による丈夫なA4判バインダー。表面はPPフィルムコートしており、傷が付きにくくなっている。同社が販売している立体物を収納できるリフィルポケット（商品名：ポッケde整理）なども入れられる、横幅に少しゆとりを持たせたサイズ設計になっている。





とじ具は、ABS樹脂製のロック式リングとじ具で、不用意にとじ具が開かないように設計。上下のレバーを外側に倒すことでとじ具が開く。

「カード用ポケット」は、トレーディングカードなどの収納に適したカード用ポケット。片面タイプは透明厚手ポケットで、9枚までカードを収納できる。両面タイプはカードが映える黒台紙とはっきり見える高透明シートで、片面に9枚ずつ、合計18枚まで収納可能。ポケットサイズは、保護用のスリーブに入れたままのカードも収納できる寸法で、大切なコレクションをきれいに保管できる。

［小売価格］

バインダー：1980円

カード用ポケット

片面ポケット：640円

両面ポケット：820円

（すべて税別）

［発売日］2月27日（金）

ライオン事務器＝https://www.lion-jimuki.co.jp