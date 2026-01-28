クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、基礎化粧品ブランド「肌美精」から、ごわついた乾燥肌をやわらげ、ふっくらやわらかい肌に整える“乳液処方”のシートマスク「マイクロミルクマスクシリーズ」を3月23日に発売する。

同社の調査（2025年）によると、毎日のスキンケアにシートマスクを取り入れる人の割合は年々伸長しており、中でも30〜39歳の毎日使用率は2年間で3倍に増えている。また、シートマスク市場では大容量タイプが人気で、マスクを購入する方の約6割が初回から大容量タイプを購入している。一方で、市場にある大容量タイプのマスクは化粧水ベースのものが一般的で、大容量マスクユーザーは、乾燥による“肌のごわつき”や“化粧乗りの悪さ”など「保湿力」への物足りなさといった悩みがあることが分かった。近年、乳液だから叶う「もっちり感」や「やわらかさ」などの効果が注目され、乾燥対策の手段として、あらためて乳液美容がトレンドとなっている。そこで「肌美精」から大容量マスクユーザーの乾燥悩みに、乳液処方ならではの効果で応える「マイクロミルクマスクシリーズ」を新発売する。

「浸透型マイクロミルク処方」を採用し、毛穴よりも小さなマイクロ乳化粒子が肌の角質層まで浸透。水分だけではなく、油分も同時に届けて密封（パック）する効果で、ごわついた乾燥肌をやわらげ、最深層までうるおってやわらかく整える乳液マスクとなっている。さらに機能成分「グルタチオンVC誘導体」配合でハリを与え、うるおい膜をまとったツヤ肌へと導く。朝と夜それぞれのアイテム別成分として「朝のスムースミルクマスク」には、肌をなめらかに整える「CICAスムースEX」を配合し、朝1分の手入れでつるん肌へ。「夜のリッチミルクマスク」には、夜の肌に跳ね返すようなハリを与える「レチノコラーゲン」を配合し、夜の3分でふっくら肌を叶える。

ラインアップは、忙しい時でも使いやすい蓋つきBOXの大容量サイズ（30枚）と、トライアルしやすい中容量サイズ（7枚）の全4品とのこと。大容量BOXタイプで乳液処方のマスクは安定性や含浸性などを担保するのが難しいが、クラシエならではの技術で実現した。

「肌美精 マイクロミルクマスクシリーズ」が誰でも気軽に使える“貼る、乳液。”で、シートマスク毎日使い派の乾燥悩みに対応する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月23日（月）

クラシエ＝https://www.kracie.co.jp