DRAW▲ME最年長・立野沙紀、みりちゃむからの“沙紀ちゃん”に喜び 風吹ケイは佐久間Pに“みずき”呼びを熱望
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』記者会見が28日、都内で行われた。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結したアイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEのメンバーと、佐久間宣行氏が出席した。
【集合ショット】わちゃわちゃが可愛い！DRAW▲ME＆佐久間宣行
チャンネル登録者数306万人の人気チャンネルは、総合プロデューサーの佐久間氏が企画・出演・プロデュースをする芸人とのバラエティー番組。そして、無名のキャストを出演させて売れていくように魅力を引き出している。
出演者の森脇梨々夏がサブチャンネルで佐久間宣行に、「アイドルグループを結成して1日限定アイドルはどうですか？1日だけなら歌って踊ってみたい！」と語ったことがきっかけとなり、夢を叶えるイベントが実現。森脇梨々夏がリーダーとなり、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむが集結し、アイドルグループ・DRAW▲（ハート）MEを結成。グループ名は、福留がギャンブル好き、この6人が博打的な感じもありつつ、視聴者に選んでもらえたこと、歌詞にある”見つけてくれてありがとね”などから、佐久間が名づけた。
この日の会見で、立野が「個人的には人見知りタイプなので、どう仲良くなれるのかなって、すごく不安ではあったんです。私が最年長ではあるので、年齢差もあるから、ちょっと不安ではあったんですけど、年齢差をいい意味でも感じない。本当に和気あいあいとやっていたんですけど、最近は1周回って『ここもうちょっとこうした方がいいよ』とか、結成当初では言えなかったことを言えるようになったのは、すごく変わったところだなと思いました。あと、みりちゃむがこれまで『立野さん』って言っていたんですけど、きょう初めて『沙紀ちゃん』って呼んでくれて」と声を弾ませた。
立野が「佐久間さんは、後列（二瓶、立野、風吹）の3人には『さん』付けなんです」と続けると、風吹も乗っかり「（本名の）みずきでいいじゃん！」とニヤリ。楽曲のミュージックビデオが大きな反響を呼んでいることについては、風吹が「私がこの中で唯一、歌もダンスも経験がなくて。ガチガチに緊張していたんですけど、本当にみんながこの1曲をよりよくするために、支え合って1曲が完成したので、反響もすごくいただいているので、思い出に残る1曲になりました」と言葉に力を込めていた。
【集合ショット】わちゃわちゃが可愛い！DRAW▲ME＆佐久間宣行
チャンネル登録者数306万人の人気チャンネルは、総合プロデューサーの佐久間氏が企画・出演・プロデュースをする芸人とのバラエティー番組。そして、無名のキャストを出演させて売れていくように魅力を引き出している。
この日の会見で、立野が「個人的には人見知りタイプなので、どう仲良くなれるのかなって、すごく不安ではあったんです。私が最年長ではあるので、年齢差もあるから、ちょっと不安ではあったんですけど、年齢差をいい意味でも感じない。本当に和気あいあいとやっていたんですけど、最近は1周回って『ここもうちょっとこうした方がいいよ』とか、結成当初では言えなかったことを言えるようになったのは、すごく変わったところだなと思いました。あと、みりちゃむがこれまで『立野さん』って言っていたんですけど、きょう初めて『沙紀ちゃん』って呼んでくれて」と声を弾ませた。
立野が「佐久間さんは、後列（二瓶、立野、風吹）の3人には『さん』付けなんです」と続けると、風吹も乗っかり「（本名の）みずきでいいじゃん！」とニヤリ。楽曲のミュージックビデオが大きな反響を呼んでいることについては、風吹が「私がこの中で唯一、歌もダンスも経験がなくて。ガチガチに緊張していたんですけど、本当にみんながこの1曲をよりよくするために、支え合って1曲が完成したので、反響もすごくいただいているので、思い出に残る1曲になりました」と言葉に力を込めていた。