セレッソ大阪は28日、宮崎キャンプのオンライン取材に対応してアーサー・パパス監督（45）が出席。29日の打ち上げを前にチーム強化の感触を話した。

「選手はハードワークをしなければならない。そうした意味では必要なことはしっかりやれた。その前の2日間を非常に追い込んだ中で（24日の）岡山戦では何人かの選手が90分間プレーした。プレシーズンの目標はしっかりとしたコンディションでシーズンに向かうということ。新しい選手、若い選手のことがよく分かるキャンプだった」と手応えを語る。練習試合では宮崎に7―3で勝ったが、岡山とは5―5で引き分けた。「プレシーズンは結果よりもチームがどう機能したかということが大事」と2月7日の百年構想リーグ開幕戦に向けてしっかり準備を進めていることを強調した。

開幕戦はヤンマースタジアム長居での大阪ダービー・ガンバ大阪戦だ。すでに4万席近くのチケットが売れていてチーム最多動員の2014年大阪ダービーの4万2723人を超える期待もあるが、パパス監督は「今は29日の練習試合のことしか考えていない。7日の試合のことはそれから考えるよ」とはぐらかした。

理由は29日に非公開非公表でJクラブのチームとの練習試合が組まれており、合流したばかりのU―23日本代表のMF横山夢樹（20）とMF石渡ネルソン（20）を使うことができるからだ。「日本代表として優勝という成果をあげた2人が合流した。サウジにいる間も2人のプレーは確認していたし、話もしていた。ただ、他の選手と同様に彼らも互いのことをよく知らないといけない」。指揮官は練習から実直にプレーする選手を試合で起用する。チームの方針に「育成」を掲げているだけに、若いタレントのプレーぶりを期待を持ってチェックする。