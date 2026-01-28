プロ野球・巨人から楽天へ人的補償での加入が決まった田中千晴投手が27日、自身のInstagramで思いをつづりました。

田中投手は巨人にFAで移籍した則本昂大投手の人的補償として楽天が獲得しました。

田中投手はグラウンドで一礼する写真とともに、丁寧につづった長い文章を投稿。まず「読売ジャイアンツの関係者、ファンの皆様へ」と題し、「いきなりのことで戸惑いもありましたが、徐々に気持ちも切り替わり、しっかりと前を向いています」と気持ちの変化を吐露。「今年絶対に活躍して東京ドームで歌ってやろうと意気込んでいましたので、それが叶わないのは少し心残りです。ただ、野球が終わったわけではありませんし、また球場で皆様とお会いできるのがとても楽しみです」と現在の心境を明かし、感謝の言葉を連ねました。

また、「東北楽天ゴールデンイーグルスの皆様へ」と題した文章を続けます。「大阪出身、身長189cmです。趣味はギターでの弾き語り、サウナ、散歩です。好きな食べ物は苺大福です。背番号40の江原選手と大学が同じの同級生です」と自己紹介。「これからは東北楽天ゴールデンイーグルスのために腕を振れるのだととても喜びを感じております。東北を盛り上げれるよう頑張りますので、どうか田中千晴を見ていただけると幸いです」と記し、楽天ファンに挨拶しました。

この投稿には多くの反響があり、巨人・楽天両方のファンから多くのコメントが寄せられています。

▽田中千晴投手がInstagramで記した全文

ご報告報道にもあった通り人的補償で東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍することとなりました。

読売ジャイアンツの関係者、ファンの皆様へ

いきなりのことで、このお話をいただいた時は戸惑いもありましたが、徐々に気持ちも切り替わり、しっかりと前を向いています。3年間という時間でしたが、読売ジャイアンツという環境で経験させていただいたことは僕にとってかけがえのない時間でした。学んだことをしっかりと今後の野球人生に活かさせていただきます。僕としては今年絶対に活躍して東京ドームで歌ってやろうと意気込んでいましたので、それが叶わないのは少し心残りです。

ただ、野球が終わったわけではありませんし、また球場で皆様とお会いできるのがとても楽しみです。ジャイアンツファンの皆様には日々温かい応援をいただき、皆様の声援のおかげでこの3年間ジャイアンツのために腕を振ることができました。なかなか結果で恩返しすることはできませんでしたが、本当にありがとうございました。ぜひ僕に会いに球場に来ていただけると幸いです。皆様にまたお会いできるのを楽しみにしております。

東北楽天ゴールデンイーグルスの皆様へ

人的補償で参りました。田中千晴と申します。自分を必要としてとっていただいたことを心より感謝申し上げます。まずは顔と名前と背番号を覚えていただけるよう努めてまいります。自己紹介をさせていただくと、大阪出身、身長189cmです。趣味はギターでの弾き語り、サウナ、散歩です。好きな食べ物は苺大福です。背番号40の江原選手と大学が同じの同級生です。(まだまだ特徴はありますが、この辺にしておきます)

これからは東北楽天ゴールデンイーグルスのために腕を振れるのだととても喜びを感じております。東北を盛り上げれるよう頑張りますので、どうか田中千晴を見ていただけると幸いです。これからよろしくお願いいたします。

田中千晴