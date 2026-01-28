「GO ON : TAGRIGHT #1」

2025年上半期、最も話題となったオーディション番組"タイプロ"こと「timelesz project -AUDITION-」に出演し、圧倒的なパフォーマンス力で注目を集めた西山智樹と前田大輔。

2人が自ら立ち上げ、従来のオーディション形式によるメンバー選抜を行わないボーイズグループ結成プロジェクト「TAG SEARCH」を経て、7人組ボーイズグループ"TAGRIGHT"を結成。2025年12月28日のメンバー発表から間髪を入れずに活動を始動させ、1月7日〜10日に開催された初のショーケース「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」で、念願のファンとの初対面を果たしたばかりだ。

そんなTAGRIGHTのグループ像を紐解くオリジナル番組「GO ON : TAGRIGHT」が、1月31日(土)よりMUSIC ON! TV（エムオン!）にて3ヶ月連続でオンエアされる。

■西山智樹、前田大輔ら、夢を諦めなかった7人のメンバーたちの本音にもフォーカス

TAGRIGHTのMV撮影の裏側に密着！「GO ON : TAGRIGHT #1」

"自分のTAG(個性)を信じ、自らが選んだ道をRIGHT(正しさ・権利)に変えていく"という意味が込められたTAGRIGHTは、西山と前田の想いに共鳴した小林大悟、今井魁里、岸波志音、若松世真、ジェイの新メンバー5名を加えた7人組。K-POPアイドルとしてのデビュー経験者や韓国大手事務所の元練習生、海外インフルエンサー...と、それぞれ異なる個性やバックグラウンドを抱えている。

そうした7人それぞれの素顔や音楽性を掘り下げるインタビューや企画を通して、グループの実像に迫る「GO ON : TAGRIGHT」。1月31日(土)に初放送される「#1」では、本格的なデビューに先んじて1月7日に発表されたプレデビュー曲「FOREVER BLUE」のミュージックビデオ撮影の様子に密着する。

■ショーケースで初披露されたプレデビュー曲「FOREVER BLUE」...極寒の海で撮影されたMV制作の舞台裏に密着！

「GO ON : TAGRIGHT #1」

西山が作詞・作曲に参加したこの「FOREVER BLUE」は、全6公演が行われた「TAGRIGHT showcase -REVEAL as 1-」で初披露され早くも話題に。2日間にわたってハードなスケジュールで敢行された撮影の裏側では、同時にインタビューも収録されている。

迷いや不安といったマイナスを抱えながらも前へ進もうとするという"青い感情"について西山が語っているほか、前田も楽曲に真心で向き合うという持論を展開。また、過去に韓国でのデビュー経験を持つ今井は、2024年にグループが解散した時の心境を明かすなど、楽曲に絡めたインタビューを通じて、メンバーそれぞれの赤裸々な感情が浮き彫りになっていく...。

「GO ON : TAGRIGHT #1」

MVが撮影されたのは12月。まだ陽が登っていない真っ暗な海岸に集結し、気温5度という肌寒さの中で、朝焼けを狙った撮影が急ピッチで進められていく。

「ばり寒い...」と思わず本音を漏らし、吐く息も白いが、現場の士気は高い。薄着のロンTのまま海の中に入るシーンや、ガソリンスタンドでの7人揃ってのダンスシーンなど、ハードな撮影を乗り越え、完成したばかりのMVを初めて視聴する瞬間にもカメラは密着。「かっこいい！」と無邪気なリアクションを見せる7人の表情もフレッシュで微笑ましい。

■BOYNEXTDOOR、STARGLOWらが出演する音楽の祭典「BEAT AX」への初参戦も決定！

「GO ON : TAGRIGHT #1」

早くも2月15日(日)には、BOYNEXTDOORがヘッドライナーを務める音楽の祭典「BEAT AX VOL.9」(有明アリーナ)への初参戦が決定するなど、本格デビューへと向けて勢いを加速させているTAGRIGHT。グループにとっての"はじめの一歩"と言える「FOREVER BLUE」の世界観を深掘りし、メンバーたちの素顔も露わにしていくこの「GO ON : TAGRIGHT」シリーズを通して、彼らの成長ぶりに注目していきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

GO ON : TAGRIGHT #1

放送日時：2026年1月31日(土)22:00〜、2月10日(火)23:00〜

チャンネル：MUSIC ON! TV（エムオン!）(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ