新婚の松井珠理奈「とにかく喉に優しい」手作り卵うどん披露「体も心も温まりそう」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/28】元SKE48の松井珠理奈が1月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りうどんを公開した。
【写真】新婚の元SKE「見るからに美味しそう」大根おろし＆おろし生姜入った手作りうどん
松井は「とにかく喉に優しい卵とじおうどん作った」とつづり、うどんの写真を公開。「大根おろしとおろし生姜入り」とポイントを明かしている。
この投稿にファンからは「体も心も温まりそう」「真似したい」「見るからに美味しそう」「優しさが染みますね」「喉お大事に」といった反響が寄せられている。
松井は、1月7日に名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆松井珠理奈、喉に優しい卵うどん披露
◆松井珠理奈の投稿に反響
