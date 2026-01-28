【スシロー×ジョジョの奇妙な冒険】初コラボ　“今”しかゲットできない限定商品多数、コラボ店舗も登場

回転寿司チェーン「スシロー」は、2026年2月4日（水）から、人気漫画「ジョジョの奇妙な冒険」とのコラボキャンペーンを開始する。今回コラボするのは「スターダストクルセイダース」編で、描き下ろしグッズ付きの商品などを展開する。

コラボ限定ピック付きの商品は2種類。「サーモン明太子マヨ炙り」は、サーモンの旨みに明太子の辛みと塩味がアクセントとなった一品。「厳選まぐろ赤身食べ比べ」は、味わいの異なるめばち鮪を楽しめる。

また、コラボ限定ステッカー付きの「とろ〜りチーズのフライドポテト」も登場。提供直前に店内で揚げることで、外はカリッと、中はホクホクに仕上げている。

さらに、「おすすめ彩り5種盛り」を注文すると、コラボ限定トラベルステッカーが付属。抽選でイギーのほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンのほか、限定プレート付きソフトドリンクやSNSキャンペーンも実施される。

このほか、秋葉原中央通り店（東京）など全国4店舗では、作品の世界観を楽しめるスペシャルコラボ店舗を展開。一部店舗で導入されている大型タッチディスプレイ「デジロー」では、コラボ限定の「ジョジョモード」も楽しめる。

※テイクアウト専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取扱いはない

※コラボ限定ピック・ステッカー・トラベルステッカー・プレートは、対象商品1点につきランダムで1点提供される。デザインは選べない

※すべてのコラボ限定商品は、グッズの手配総数が完売次第終了となる

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格は公式アプリか公式HPで確認できる

〈コラボ限定ピック付き 対象商品〉

【商品名】

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き サーモン明太子マヨ炙り

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き サーモン明太子マヨ炙り

・価格

税込260円〜

・販売期間

2026年2月4日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数35.6万枚分が完売次第終了

※店舗によって価格が異なる

【商品名】

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き 厳選まぐろ赤身食べ比べ

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き 厳選まぐろ赤身食べ比べ

・価格

税込260円〜

・販売期間

2026年2月4日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数55.2万枚分が完売次第終了

※店舗によって価格が異なる

※盛り合わせ内容：赤身・煮切り醤油漬け

〈コラボ限定ステッカー付き 対象商品〉

【商品名】

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー付き とろ〜りチーズのフライドポテト

・価格

税込350円〜

・販売期間

2026年2月4日（水）〜コラボ限定ステッカーの手配総数31.1万枚分が完売次第終了

※店舗によって価格が異なる

※コラボ限定ステッカーの付いていない「とろ〜りチーズのフライドポテト」も販売

★ステッカーにはスシロー5％OFFクーポンが付いてくる

利用可能期間：2026年3月2日（月）〜3月31日（火）まで

※「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」は対象外

※「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では利用できない

※「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外

〈コラボ限定トラベルステッカー付き 対象商品〉

【商品名】

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー付き おすすめ彩り5種盛り

・内容

炙り生サーモン（塩レモン、直火炙り）・生サーモン バジルモッツァレラ・生ハム（オニオンマヨ）・大えび（数の子バラコのせ）・アブラカレイのえんがわ（ランプフィッシュキャビアのせ）

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー付き おすすめ彩り5種盛り

・価格

税込980円〜

・販売期間

2026年2月4日（水）〜コラボ限定トラベルステッカーの手配総数14.7万枚分が完売次第終了

※店舗によって価格が異なる

※1日の販売数に限りがある

★抽選で10名にコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たる

・応募期間

2026年2月4日（水）〜2月23日（月・祝）

・参加方法

コラボ限定トラベルステッカーの裏面に印字されている二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力すると応募ができ、その場で当選結果が分かる

・賞品、当選人数

コラボ限定イギーほぼ等身大パネル×10名

※「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外

〈コラボ限定プレート付き 対象商品〉

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合がある

【商品名】

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定プレート付き ソフトドリンク

・価格

税込1,300円〜

・販売期間

2026年2月4日（水）〜コラボ限定プレートの手配総数16.2万枚分が完売次第終了

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の注文はNG

※店舗によって価格が異なる

※コラボ限定プレートの付いていないソフトドリンクも販売している

〈DIOへの挑戦ッ！100皿ラッシュキャンペーン 概要〉

・応募期間

2026年2月4日（水）〜2月23日（月・祝）

・参加方法

【1】スシロー公式XまたはInstagramアカウントをフォロー

【2】ハッシュタグ『#スシロー100皿ラッシュ』または『#スシロー20皿ラッシュ』を付けて、すし皿を積み上げた写真を投稿

【3】投稿したユーザーの中から、抽選で景品がプレゼント

・賞品と人数

●〈100皿を撮影して応募〉10名

承太郎＆DIO等身大パネルセット＋スシローで使用できるお食事券 5,000円分

●〈20皿を撮影して応募〉20名

スシローで使用できるお食事券5,000円分

承太郎＆DIO等身大パネルセット

※すし皿を高く積み上げると危険なため100皿をカウントする際は、最大20皿までに

※店内飲食が対象

※テーブル上のシート「皿メジャー」を活用すると、20皿をカウントすることができる

※「皿メジャー」はカウンター席にはない

※本企画は大食いを推奨するものではない。グループでの参加を想定

※グループで参加する場合は、代表者だけでなく誰でも応募可能

※写真撮影する時は、他のテーブルに迷惑がかからないよう注意

〈Xダブルフォロー＆リポストキャンペーン 概要〉

本キャンペーン期間中にスシロー公式X､「ジョジョの奇妙な冒険」アニメーションシリーズ公式Xをどちらもフォロー。さらに、スシロー公式Xから投稿される対象のキャンペーン投稿（初回は2026年2月4日（水）AM8時以降に投稿予定）をいいね＆リポストすると抽選で20名に「スシローで使用できるお食事券10,000円分」が当たるキャンペーンを実施。

・キャンペーン期間

2026年2月4日（水）〜2月23日（月・祝）

・応募方法

【1】スシロー公式X、『ジョジョの奇妙な冒険』アニメーションシリーズ公式Xアカウントをどちらもフォロー

【2】コラボキャンペーン期間中に投稿される対象ポストをリポスト

【3】リポストしたユーザーの中から抽選で20名さまに賞品をプレゼント

・賞品・当選人数

「スシローで使用できるお食事券10,000円分」×20名