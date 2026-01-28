女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は２８日に、第８３話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

サワ（円井わん）と庄田（濱正悟）は２人で試験勉強に取り組む。昼時となり、２人きりでお昼を食べに行くことなった。

向かい合ってそばを食べていると、サワの様子がおかしくなり…。異変に気が付いた庄田が「どうした？」と聞くと、サワは「だ、だ、ダメです。気分が悪くて…。初めてなんです、こうやって男の方と食事をするのが」。庄田は「男の方？え、わしのこと？」とびっくりしたあと「あ、そうなんだ。ハハハ」と笑った。サワに笑わないでと言われてしまい、すぐに謝った。

続けて庄田は「でも、わしもなんだ。わしも、これが初めての、女性と２人きりの食事だ。だから心臓が、そばと一緒に口から飛び出しそうで。それでしゃべってごまかそうと」と明かした。「ごめん、そっちのことまで気づけなくて。でも、なんかよかった。おサワさんも初めてで」と言い、２人は安どの表情を見せた。

ネットは庄田の発言に疑念。「庄田さんみたいなハイスペ男が女と初めて外食はウソだろ」「絶対ウソだ！気軽に誘って普通にニコニコ喋（しゃべ）ってそんな訳あるか！」「その顔と声と経歴でいままで恋人おらんかったとか嘘（うそ）やろ」「このイケメンが東京で放っておかれるわけないだろ！」「庄田の慣れた振る舞いからは、女性と２人きりの食事が初めてって嘘っぽいと思ってしまう」「あんなイケメンが女性と二人きりは初めてとか嘘だろって感じだけどｗ」「庄田さんのようなメロい男が女性と食事するの初めてっていうた瞬間嘘つけぇえ！！！ってツッコミ入れてしまった」「本当に？庄田くん本当に独身なの？少なくともデートしたことないは嘘でしょう東京にいたんだから…！おサワちゃんのために本当のこと言って…！」とツッコミが殺到。

一方で「庄田さん女性と食事したことないなんて絶対嘘なのに（サワちゃんが安心してお蕎麦（そば）食べ始めた時嘘なんだけどね…って顔してたもん）相手に合わせてあげる機転と優しさ、これよ…」「庄田さんが女性と二人でお食事初めてというのはにわかには信じ難いのだけど（令和なら百戦錬磨みたいな顔しとるけん）、ここまでの庄田くんから見て嘘ついてるとは思えないのであまりにも可愛げ」「初めてだということが嘘でも本当でも庄田の振る舞いが完璧であることにはかわりがない」といった感想も寄せられた。