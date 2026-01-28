「クリムト・アライブ 大阪展」コラボレーションカクテル・モクテルが「ザ・リッツ・カールトン大阪」に登場

大阪・堂島リバーフォーラムにて開催中「クリムト・アライブ 大阪展」は、19世紀末ウイーンを象徴する巨匠、グスタク・クリムトの黄金美を巡る没入型展示。2026年1月6日（火）より、「クリムト・アライブ 大阪展」とコラボレーションした期間限定カクテル・モクテルが「ザ・リッツ・カールトン大阪」に登場しています。

「クリムト・アライブ 大阪展」とのコラボレーションカクテルが登場

ホテル5階にある「ザ・バー」は、エントランスから惹き込まれてゆく大人の空間。ここから特別な時間が始まると、胸が高鳴ります。

シックな店内は、貴族の秘密のお部屋に招かれたような気持ちに。壁に飾られている絵画の数々は、まるで画廊のような空間。

18世紀の英国貴族の邸宅をイメージする店内

18世紀の英国貴族の邸宅をイメージする店内に飾られている絵画は、どちらも乗馬や猟犬にまつわるものが中心とされており、馬・猟犬・楽器など、絵を見てるだけでも時間が経つのを忘れてしまうほどの見応えがあります。

「ザ・バー」バーテンダー 小笠原一茶氏が、同展に登場する3つの名作にオマージュを捧げたカクテル2種とモクテル１種を創作しました。

クリムトの美学を一杯のグラスに閉じ込めた至高のカクテルを、この期間の為に特別に作られたオリジナルコースターとともにお楽しみいただけます。

Golden Oath ―黄金の誓い―

グスタフ・クリムトの代表作「接吻(恋人たち)」に着想を得た一杯。宗教美術の技法を駆使し、人間の結びつきを讃えたクリムトの精神に想いを馳せ、人との繋がりを表現したカクテル。

泡盛にパイナップルのジューシーな果実味と、シャトルトリューズの繊細なハーブのニュアンスが織りなすハーモニー。パチパチと弾けるキャンディと、煌めくパールパウダーが華やかな一杯です。(ご提供場所「ザ・バー」)

Adele’s Elegance ―アデーレの華やぎ―

金箔をふんだんに使用した、黄金時代の最高傑作といわれる「アデーレ・ブロッホ＝バウアーの肖像Ⅰ」をイメージしたノンアルコールカクテル。マンゴーとパイナップルのフルーティーな味わいで、クリムトのイメージにぴったりな、華やかなイエローのノンアルコールカクテルです。(ご提供場所「ザ・バー」、「ザ・ロビーラウンジ」)

Radiant Pallas ―輝くパラス―

「パラス・アテナ」に描かれた黄金の鎧を纏った、知恵と戦いの神アテナ。私自身の中でも印象深い作品であり、初めて鑑賞した時の印象はまさに多様性に溢れる現代にぴったりの作品だと感じました。

その凛とした気品と謎めいた存在感をイメージしたカクテル。パイナップル＆マンゴーの芳醇な甘み、ひと口ごとに広がる豊かな余韻、さらに、パールパウダーがきらめき、神話の世界を思わせる幻想的な輝きを添えます。(ご提供場所「ザ・ロビーラウンジ」)

カクテルをオーダーすると、「アデーレ・ブロッホ＝バウアーの肖像Ⅰ」を用いたオリジナルコースターとともにご提供いただけます。

「クリムト・アライブ 大阪展」は、没入型の展示のみならず、空間に漂う香りまでも楽しむ、クリムトを全身で浴びる没入型展覧会です。カクテルは、香りも楽しめるものになっており、飲みすすめるたびに味わいの変化を楽しみながらいただきました。

2026年は午年そして丙午の干支

2026年は午年。午年は成功・勝負運を象徴しています。今年は、十干と十二支が組み合わさった、60年に一度巡ってくる丙午の干支で、「ザ・バー」にはたくさんの馬の絵が飾られています。

個室も完備

店内の奥には個室も完備！12名様までご利用可能。(個室利用の際は、お電話にてご予約受付)個室の壁にも、たくさんの絵が飾られています。

馬の絵だけでなんと12作品

午年にぴったりな馬の絵は、こちらの個室だけでなんと12作品も展示されています。狩猟にまつわる作品を入れると、展示数はそれ以上になります。個室は、画廊と言っても過言でないくらいです。

「ザ・マッカラン ディナー」が開催予定

季節ごとにお酒のイベントなどが開催されており、1月30日には「ザ・マッカラン ディナー」が開催予定。ブランドの世界観や歴史をアンバサダーGaku氏の軽快なトークで紐解きます。

バレンタイン限定カクテル「ファンシーレディー」

2月1日(日)～2月15日(日)にはバレンタインカクテルが登場。ファッションを楽しむ淑女をイメージした、ミルクのまろやかさといちごのフルーティーな風味溢れるカクテル。バレンタインにふさわしい特別な一杯をお楽しみいただけます。

世界有数のトラベルガイド『フォーブス・トラベルガイド』ホテル部門で、2025年に3年連続“五つ星”ホテルの称号を獲得している、大阪唯一の“五つ星”ホテル「ザ・リッツ・カールトン大阪」。

5階「ザ・バー」は誰もが憧れる特別な大人の空間です。

ザ・リッツ・カールトン大阪

大阪府大阪市北区梅田2-5-25

「ザ・バー」(5F)

月～木 17:00～23:00／金 17:00～24:00

土 14:00～24:00／日 14:00～23:00

「ザ・ロビーラウンジ」(1F)

月～木 12:00～21:00／金 12:00～22:00

土 10:00 ～ 22:00／日 10:00～21:00

電話：06-6343-7020（レストラン予約）

・Golden Oath ―黄金の誓い―：3,500円

・Radiant Pallas ―輝くパラス―：3,200円

・Adele’s Elegance ―アデーレの華やぎ―：3,000円