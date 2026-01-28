＜正しい対応、教えて！＞優しくしたらカモられ、冷たくしたら逆恨み！？…なにが正解？【中編まんが】
私はアンナ（34）。旦那のサトル（34）と一緒に娘のキイ（小3）を育てています。先ほど、キイの習い事まで送って、そのまま買い物に行こうと家族3人で家を出ようとすると、インターホンが鳴りました。インターホン越しにセールスかどうか尋ねると、やはりセールスだったので「必要ありません」と言って、それ以上の対応はしなかったのです。けれども旦那とキイは私の対応を「冷たい」と責めました。
「……あのさ、キイに対してあの言い方はないんじゃないの？ キイはなにも間違ったことを言っていないでしょう。あんなに冷たい断り方して、相手が怒って逆上してきたらどうするの？」旦那がさっきのセールスの人に対する私の対応について、また責めてきました。
優しく対応したらセールスマンにカモにされるし、冷たくすると逆恨みされるかもしれない。居留守を使えば、泥棒に入られるかも。じゃあどうすればいいのでしょうか？ 「キイはひとりで留守番をすることもある。だから最悪のことが起こらないように配慮したかっただけ」と旦那は言うけれど……。
私はハッキリと冷たく断ったほうが、これ以上セールスに付け込まれないと思っていました。
セールスを装った詐欺かもしれませんよね？
ニコニコしていたらどちらにしてもターゲットにされてしまいます。
それにセールスに使う時間がもったいないと感じています。
でも旦那はあれもダメこれもダメって。いったいどうしたらいいのでしょうか……。
ただ冷静になってみると、旦那の言う通り、キイにあんな言い方をしたのは間違いだったと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
