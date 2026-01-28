¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤ÎË¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡Ö¥¸¥ç¥¸¥çÎ©¤Á¡×¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±ÒÀë¸À¡¡2·î23Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡ÖÎ¶¤Îº×Åµ¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡×¡Ê¥É¥é¥²¡¼¡Ë¤Î¼ã¤¥¨¡¼¥¹¡¢Ë¾·î¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê23¡Ë¤¬28Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤ÎÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢2·î23Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖUNO¡ª¡¡DOS¡ª¡ª¡¡TRES¡ª¡ª¡ª¡¡DRAGONGATE¡ÁÎ¶¤Îº×Åµ¡Á¡×¡ÊTNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤òPR¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¥É¥é¥²¡¼¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¡Öº²¤Î½³·â²¦¡Ê¤·¤å¤¦¤²¤¤ª¤¦¡Ë¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄË¾·îÀ®¹¸¡Ê56¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡£Éã¿Æ¾ù¤ê¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¥Ã¥¯¤ä¡¢¹ë²÷¤Ê¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï6¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¶¡¦¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥²¡¼¥È¡×¤ÎÂè97Âå²¦¼Ô¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò·È¤¨¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¡Ö¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¹¥ê¡¼¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¡¢²¦ºÂ¤òËÉ±Ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¸á¸å5»þ¥¹¥¿¡¼¥È¡£22Æü¸á¸å5»þ¤«¤é¤ÏÊ¡²¬»Ô¤Î¡ÖTKP¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£PREMIUMÇîÂ¿±ØÁ°¡×¤Ç¡¢Æ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´Áª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ëÁ°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê»³粼À¶Ê¸¡Ë
¡¡ÎÁ¶â¤äÂÐÀï¥«¡¼¥É¡¢Á°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¤ÎHP¤Ç¡£
¡¡¢¡OTTO¡ª¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¡ÖUNO¡ª¡¡DOS¡ª¡ª¡¡TRES¡ª¡ª¡ª¡¡DRAGONGATE¡ÁÎ¶¤Îº×Åµ¡Á¡×¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥Ú¥¢20ÁÈ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¬¤¤Ë½»½ê¡¢»áÌ¾¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢¿¦¶È¡Ê³ØÀ¸¤Ï³ØÇ¯¡Ë¤òÌÀµ¤·¤Æ¢©810¡½8721¡Ê½»½êÉÔÍ×¡Ë¡¡À¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×·¸¤Þ¤Ç¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤Ï2·î13Æü¡Ê¾Ã°õÍ¸ú¡Ë¡£¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î±þÊç¤Ïundou@nishinippon.co.jp¡£ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Þ¤¹¡£