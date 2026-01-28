¡Ö¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼2¡×T-1000Ìò¤«¤é35Ç¯...67ºÐ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶·ã¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î°Ìò¡×¡Ö°ÎÂç¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤ÎÀ¼
Àº¹ª¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¡Ö¥ê¥¢¥ë²á¤®¤ë!¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë±Ç²è¡Ö¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼2¡×½Ð±éÇÐÍ¥¤¬ÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Û¥Ã¥È¥È¥¤¥º¤ÎT-1000¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬È¿±þ!¡×¤È¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Û¥Ã¥È¥È¥¤¥º¡¡¥µ¥¤¥É¥·¥ç¥¦¡×¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼2¡×(1991Ç¯)¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼±é¤¸¤ëT-800¤Î½ÉÅ¨¡¦T-1000¤ÎÀº¹ª¤Ê1/6¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¡¢T-1000Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯(67)¤¬ÂÐÌÌ¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥È¤Ï¡Ö35Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¶Ã¤¡×¡Ö»ä¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È´°àú¤ÊºÆ¸½ÅÙ¤Ç¤¹¡£35Ç¯´Ö¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇºÇ¹â¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Àº¹ª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î°Ìò¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀäÂÐÍß¤·¤¯¤Ê¤ë¤ä¤Ä!¡×¡Ö°ÎÂç¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë²á¤®¤ë!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£